Винисиус: даст бог, Неймар принесёт Бразилии шестой титул чемпионов мира

Нападающий сборной Бразилии Винисиус Жуниор высказался о значимости форварда Неймара в команде.

«Важно идти по его пути — Неймара — игрока, который близок к Пеле по голам, который, даст бог, принесёт нам шестой титул чемпионов мира», — приводит слова Винисиуса Sport.es.

Встреча в Дохе на стадионе «Стэдиум 974» завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Тите.

Таким образом, сборная Бразилии вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Хорватией.

Ранее нападающий сборной Бразилии Рафинья высказался об игре форварда Неймара.