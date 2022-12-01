Рафинья: Неймар — лучший футболист мира

Нападающий сборной Бразилии Рафинья высказался об игре форварда Неймара.

«Неймар — лучший футболист мира. Любой, кто считает, что Неймар больше занят делами за пределами поля, понятия не имеет, о чём говорит, и ничего не понимает в футболе», — приводит слова Рафиньи A Bola.

30-летний бразилец реализовал пенальти и удвоил преимущество своей команды.

Встреча в Дохе на стадионе «Стэдиум 974» завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Тите.

Таким образом, сборная Бразилии вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Хорватией.

Ранее вратарь сборной Бразилии Алисон Бекер поделился эмоциями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Южной Кореи.