Рафинья: Неймар — лучший футболист мира
Нападающий сборной Бразилии Рафинья высказался об игре форварда Неймара.
«Неймар — лучший футболист мира. Любой, кто считает, что Неймар больше занят делами за пределами поля, понятия не имеет, о чём говорит, и ничего не понимает в футболе», — приводит слова Рафиньи A Bola.
30-летний бразилец реализовал пенальти и удвоил преимущество своей команды.
Встреча в Дохе на стадионе «Стэдиум 974» завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Тите.
Таким образом, сборная Бразилии вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Хорватией.
Ранее вратарь сборной Бразилии Алисон Бекер поделился эмоциями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Южной Кореи.