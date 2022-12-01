Алисон: в сборной Бразилии много гениев как в основе, так и среди запасных

Вратарь сборной Бразилии Алисон Бекер поделился эмоциями от матча 1/8 финала чемпионата мира — 2022 с национальной командой Южной Кореи.

«У нас много гениев в команде, по-настоящему высококлассных игроков, как в основном составе, так и среди запасных. Те, кто выходит на замену, тоже делают разницу», — приводит слова Алисона пресс-служба ФИФА.

Встреча в Дохе на стадионе «Стэдиум 974» завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Тите.

Голами в составе Бразилии отметились Винисиус Жуниор (седьмая минута), Неймар (12-я), Ришарлисон (29-я), Пакета (36-я). У Южной Кореи мяч забил Пэк Сын Хо (76-я).

Таким образом, сборная Бразилии вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Хорватией.

Ранее сообщалось, что сухая серия Алисона на ЧМ-2022 прервалась на 256-й минуте.