Обвинения в подкупе, тонны мяса и запрет на продажу пива: что обсуждают за два дня до ЧМ по футболу в Катаре

Политический аналитик Амджад Таха обвинил Катар в попытке подкупа игроков Эквадора, чтобы команда проиграла матч открытия. Он заявил, что эта информация подтверждена пятью инсайдерами, однако не привёл никаких доказательств. Тем временем ФИФА полностью запретила продажу алкогольных напитков на местных стадионах, а сборные Аргентины и Уругвая привезли на турнир почти две тонны мяса. Фанаты же обнаружили дыру посреди тротуара рядом со стадионом, где пройдёт финальный матч. Что обсуждают за два дня до ЧМ — в материале RT.

Обвинения в подкупе и запрет на пиво

За два дня до старта чемпионата мира по футболу в Катаре едва ли не главной темой обсуждений стало обвинение в адрес хозяев турнира о подкупе соперника по матчу открытия.

Как утверждает журналист, политический аналитик и региональный руководитель Британского центра ближневосточных исследований Амджад Таха, восьми игрокам сборной Эквадора предложили $7,4 млн за проигрыш с минимальным счётом во встрече с хозяевами, которая состоится 20 ноября.

«Пять инсайдеров из Катара и Эквадора подтвердили это. Мы надеемся, что это ложь. Рассчитываем, что распространение этой информации повлияет на результат. Мир должен противостоять коррупции в ФИФА», — написал Таха в Twitter.

Ни в Катаре, ни в Международной федерации никак не отреагировали на эту информацию. Организаторы, кажется, больше заняты решением вопросов с алкогольными напитками.

В пятницу ФИФА полностью запретила продажу спиртного на стадионах. Таким образом, алкогольное пиво будет доступно для болельщиков только в фан‑парках Дохи, а также, по некоторым данным, в ложах класса люкс, которые забронированы для официальных лиц и VIP. Пока неизвестно, повлияет ли это решение каким-либо образом на спонсорский контракт ФИФА с производителем пенного напитка на $75 млн.

Ранее сообщалось, что стоимость бутылки пива на время чемпионата составит 50 риалов (около 830 рублей). Для покупки фанат должен подтвердить, что ему исполнился 21 год. Один человек сможет купить не более двух литров одновременно.

Пока турнир не начался, гости со всего мира продолжают изучать страну, а попутно и замечать недостатки организации.

Например, в городе Лусаиле фанаты обнаружили неприглядную дыру прямо посреди тротуара рядом с ареной «Лусаил Айконик», где 18 декабря пройдёт финальный матч чемпионата.

Судя по записанному болельщиками видео, провал никак не ограждён защитными барьерами и находится в непосредственной близости к стадиону. Ближайший матч на этом стадионе запланирован 22 ноября: в этот день Аргентина сыграет с Саудовской Аравией.

Тонны мяса и одиночество Месси

А пока болельщики переживают по поводу напитков и дыры, некоторые сборные озабочены качеством питания. Так, команды Аргентины и Уругвая решили привезти с собой в Катар почти две тонны мяса — по 900 кг каждая.

Как известно, жители обеих стран — большие любители мясных блюд, а в особенности асадо. Его готовят преимущественно из кусков говядины, обжаренных на гриле. Аргентинцы и уругвайцы делали то же самое и на предыдущих чемпионатах мира.

Как отметил главный тренер сборной Аргентины Лионель Скалони, асадо — его любимое блюдо, но в команде оно играет более важную роль, чем просто еда.

«Оно создаёт дух единения и сплочённости. Это часть нашей культуры, атрибут аргентинского быта. Именно в это время мы можем поговорить, посмеяться, расслабиться и пообщаться… Суть не обязательно в мясе, хотя мы его любим, а в принадлежности к группе и в связи, которая в ней возникает», — заявил 44-летний специалист.

Пожалуй, процесс поедания асадо и единения с командой будет особенно важен для Лионеля Месси, поскольку у главной аргентинской звезды не оказалось соседа по комнате. Как отмечает издание Olé, такое с ним случилось впервые на крупном турнире.

Раньше в расположении сборной Месси почти всегда жил с Серхио Агуэро, но после того, как нападающему пришлось завершить карьеру, Лео оказался без напарника и теперь живёт один.

К слову, бывший партнёр Лео по сборной добирался в Катар на чемпионат мира 2022 года на одном самолёте с болельщиками из Бразилии. И, судя по комментарию в социальных сетях, дорога была весёлой.

Португалия не в обиде на Роналду

Скандальное интервью Криштиану Роналду, которое футболист дал накануне отъезда на чемпионат мира, на многих произвело неизгладимое впечатление. В связи с этим и в прессе, и в фанатской среде стали возникать различные теории о том, как откровенность Криша испортила его отношения с коллегами.

Например, несколько дней назад в сети активно циркулировало видео, на котором Бруну Фернандеш достаточно холодно приветствует одноклубника в раздевалке сборной. В интервью Skysports полузащитник «Манчестер Юнайтед» опроверг домыслы, заявив, что в этот момент футболисты просто шутили.

«У меня нет проблем ни с кем. Я делаю свою работу, и, как однажды сказал мне тренер, всё, что вы можете контролировать, — это вы сами. Думаю, с этим все согласятся. Нужно контролировать себя и выкладываться на максимум — вот и всё», — подчеркнул Фернандеш.

Он отметил, что клубные дела сейчас его не заботят, да и то самое интервью Роналду он вообще не читал.

«Сейчас на первом месте сборная. Мы должны сосредоточиться на чемпионате мира, потому что такое случается не каждый раз. Криштиану примет участие в своём пятом чемпионате мира, все готовы к этому и хотят сделать всё возможное для команды», — заявил футболист.

Гайя, Корреа и Мане не сыграют в Катаре

Продолжают поступать новости о потерях сборных, связанных с травмами. Несколько дней назад француз Кристофер Нкунку на тренировке получил повреждение, которое вынудило его распрощаться с надеждами принять участие в мундиале. Теперь стало известно, что турнир также пропустят испанский защитник Хосе Луис Гайя и аргентинский нападающий Хоакин Корреа.

Первый заработал растяжение связок голеностопа, и главному тренеру сборной Испании Луису Энрике пришлось вызвать вместо него Алекса Бальде, а у второго диагностировали тендинит ахиллова сухожилия левой ноги. В заявке форварда заменит 21-летний атакующий полузащитник Тьяго Альмада, который дебютировал за сборную лишь в сентябре в товарищеском матче с Гондурасом.

Не случилось чуда и в отношении Садио Мане. В стане сборной Сенегала очень надеялись на скорое восстановление от травмы звёздного нападающего, но вынуждены были констатировать: чемпионат мира пройдёт без него. В четверг, 17 ноября, нападающий «Баварии» был успешно прооперирован в австрийском Инсбруке. Футболисту прикрепили сухожилие к головке правой малоберцовой кости. В ближайшее время Мане приступит к реабилитационным мероприятиям в Мюнхене.

Польшу сопровождали истребители

Одной из последних в Катар прибыла сборная Польши. Правительственный борт с футболистами вылетел из Варшавы в Доху 17 ноября в сопровождении истребителей F16. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак у себя в Twitter.

«Когда ты не только пилот, но еще и болельщик сборной Польши!» — написала, в свою очередь, пресс-служба польской сборной, опубликовав фото самолётов.

На снимках видно, что на стекле одного из истребителей размещена надпись Łączy nas piłka («Нас объединяет футбол». — RT).

Помощь из России

В подготовку чемпионата мира в Катаре вовлечено большое количество специалистов разных профессий со всего мира, в том числе около 350 россиян. Большинство из них так или иначе были задействованы в процессе организации турнира 2018 года.

«Естественно, россияне не единственные экспаты. Есть люди из Греции, Англии, Австралии, Испании и Латинской Америки, других стран. Коллектив в двух организациях достаточно интернациональный, каждый привносит что‑то своё. Важнейшую роль играют катарцы, они же занимают ключевые посты, осуществляют общее руководство», — рассказал руководитель оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

Он объяснил, что катарцы активно перенимали российский опыт четыре года назад, а также налаживали связи с ведущими экспертами, которых впоследствии пригласили на работу к себе в страну.