Золотые бутсы Месси и дорогое пиво: что обсуждают за три дня до начала ЧМ по футболу в Катаре

Церемония открытия чемпионата мира по футболу в Катаре осталась без главной звезды: Шакира отказалась от выступления. Лидеры сборных Аргентины и Бразилии Лионель Месси и Неймар надеются встретиться в финале, а Уэйн Руни считает, что до решающего матча обязана добраться сборная Англии. Между тем, канал ESPN назвал лучшим футболистом предстоящего турнира француза Килиана Мбаппе. Что обсуждают за три дня до старта ЧМ-2022 — в материале RT.

Отказ Шакиры и дорогое пиво

За три дня до старта чемпионата мира по футболу в Катаре не утихают споры по поводу того, насколько этично проводить крупный турнир в этой стране. Они вызваны не только слухами о коррупции в Международной федерации футбола, согласно которым Катар добился права на организацию ЧМ нечестными методами, но и заявлениями правозащитных организаций о систематическом нарушении прав человека в стране.

Из-за этого, кажется, церемония открытия, которая состоится в воскресенье, 20 ноября, осталась без хедлайнера: по сообщениям СМИ, от выступления на ней отказалась Шакира. Как известно, колумбийская певица давно связана с футболом. Она зажигала ещё на открытии чемпионата 2010 года в ЮАР с песней «Waka waka», а гимном ЧМ-2014 стала её композиция «La la la». Исполнительница собиралась приехать и в Катар, но в последний момент поменяла решение, объяснив это личными причинами.

Официального списка артистов предстоящего мероприятия пока нет, но в прессе называют имена Робби Уильямса и Норы Фатехи, а также группы Black Eyed Peas и BTS. Солист корейского коллектива Чонгук уже прилетел в Доху, но других поп-звёзд в Катаре пока замечено не было.

Зато болельщики уже прибыли в большом количестве и успели возмутиться условиями, которые им предлагают в палаточных лагерях. Организаторы турнира обещали гостям просторные номера с кондиционерами, ванными комнатами, техникой и Wi-Fi, однако на деле в их распоряжении оказались шатры с двумя кроватями и тумбой для вещей. При этом стоимость размещения в сутки составляет $424.

Не радуют поклонников футбола и цены на пиво. За 0,5 литра придётся заплатить 50 риалов (около 830 руб). Купить его — не больше четырёх кружек на человека — можно будет в билетной зоне возле арен, но проносить на стадион запрещено.

В публичных местах распитие алкогольных напитков запрещено, однако туристы в порядке исключения на время чемпионата смогут выпить в барах и в отелях.

Не менее жёсткие требования предъявляются к работе журналистов. Так, стала известной скандальная история репортёра из Дании Расмуса Тантольда, которому, как сообщают СМИ, помешали провести прямой эфир с улицы Дохи. Журналист пытался спорить со стюардом, но тот пригрозил разбить камеру, если съёмку не остановят. Позже Тантольд написал, что перед ним извинились в Международном офисе СМИ Катара и в Верховном комитете Катара.

Эксклюзивные бутсы Месси и техническое мастерство Неймара

Команды-участницы уже вовсю готовятся к старту. В понедельник первую тренировку на стадионе «Аль-Нахайян» в ОАЭ провела сборная Аргентины, причём на трибунах собралось больше зрителей, чем собирают иные матчи РПЛ — около 10 тысяч человек. Главная звезда команды Лионель Месси тренировался в новых золотых бутсах, которые были выпущены специально для него к главному футбольному турниру четырёхлетия.

Спортсмен в одном из интервью поделился своими ожиданиями от турнира. По его мнению, аргентинцам не стоит «поддаваться публичному безумию» и называть себя фаворитами, несмотря на то, что команда приехала в Катар в хорошей форме.

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А в самой сборной Бразилии в это время вместо привычной тренировки решили устроить конкурс на самый техничный приём. Для этого игрокам скидывали мяч при помощи квадрокоптера с различной высоты. Победителем необычного мини-турнира стал Неймар, который сумел принять мяч с высоты в 35 метров.

Нападающий ПСЖ также прокомментировал вероятные расклады предстоящего ЧМ. Бразилец отметил, что помимо его собственной сборной, дойти до финала способны Аргентина, Германия, Испания и Франция. Но не исключил и неожиданных результатов.

«Чемпионат мира по футболу полон сюрпризов. Некоторые команды достигают в соревнованиях неожиданно высоких результатов, даже если мало кто в них верит», — заявил спортсмен.

Также он рассказал о разговорах о турнире в ПСЖ, где он играет вместе с Мессии и французом Килианом Мбаппе.

«Мы нечасто это обсуждаем, но иногда шутим о том, что пересечёмся в финале. Я говорю Месси, что одержу над ним победу и стану чемпионом, и мы смеёмся от души. Играть с ним и Килианом — огромное удовольствие. Они два великих таланта, и Месси давно считается лучшим в мире футболистом», — цитирует Неймара The Telegraph.

Англичане — самая дорогая сборная мира

Мбаппе между тем оказался лидером рейтинга 50 лучших футболистов, которым предстоит выступить в Катаре, по версии канала ESPN. На втором месте расположился его соотечественник Карим Бензема, а замкнул тройку лидеров бельгиец Кевин де Брюйне. Месси оказался лишь на четвёртой позиции, Неймар — на шестой, а между ними поляк Роберт Левандовски. Также в десятке сильнейших хорват Лука Модрич, бразилец Винисиус Жуниор, бельгиец Тибо Куртуа – Бельгия и сенегалец Садио Мане, который, впрочем, пока залечивает травму.

Показательно, что в топ-10 рейтинга не оказалось ни одного футболиста сборной Англии, тогда как по данным Международного центра спортивных исследований (CIES), именно эта сборная обладает самым дорогим составом на предстоящем чемпионате. Суммарная стоимость всех её игроков оценивается в €1,499 млрд. На втором месте с небольшим отставанием находится Бразилия (€ 1,455 млрд), на третьем — Франция (€1,337 млрд).

Одним из тех экспертов, кто относит англичан к числу фаворитов предстоящего ЧМ, стал бывший форвард команды Уэйн Руни. По его мнению, представителям Туманного Альбиона досталась комфортная группа, из которой они должны выйти без особых проблем, и, при условии удачного стечения обстоятельств, добраться до финала и победить. А главными соперниками Руни назвал Аргентину и Бразилию.

«Одна из этих двух команд точно может выиграть Кубок. Мне кажется, что у Бразилии, наверное, лучший состав, но ключевую роль будет играть постоянство. Южноамериканцы привносят в чемпионат особый колорит, отличный от европейских команд. Будет интересно посмотреть, какой будет результат», — отметил экс-футболист.

Кроме того, он назвал двух футболистов, которым желает успеха на турнире, если титул всё-таки не достанется англичанам.

«Я был бы рад, если бы на чемпионате мира победил Месси или Роналду. Это было бы логичным завершением их потрясающих карьер. Уверен, Месси будет делать всё, что в его силах, чтобы помочь Аргентине победить», — заявил Руни.



