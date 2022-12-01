Пресс-атташе сборной Бразилии грубо сбросил кота со стола во время конференции на ЧМ

Некрасивый инцидент произошёл во время пресс-конференции сборной Бразилии накануне четвертьфинального матча с командой Хорватии чемпионата мира по футболу — 2022.

Пресс-атташе латиноамериканской сборной грубо сбросил кота со стола. Представитель бразильской команды взял животное за шкирку и скинул его на пол.

Матч 1/4 финала плей-офф пройдёт 9 декабря на стадионе «Эдьюкейшн Сити» в Эр-Райяне. Игра начнётся в 18:00 мск.

Бразилия в 1/8 финала переиграла Южную Корею со счётом 4:1.

Ранее Ван Гал сравнил игру сборных Бразилии и Нидерландов на ЧМ-2022.





