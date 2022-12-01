Ван Гал сравнил игру сборных Бразилии и Нидерландов на ЧМ-2022

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал оценил игру своей сборной и команды Бразилии на чемпионате мира в Катаре.

«Я тоже видел игру Бразилии против Южной Кореи, и на самом деле они играют в такой же футбол, как и сборная Нидерландов. Они компактно обороняются и очень быстро переключаются. Мы забили США таким же образом. Наш гол был намного лучше, потому что был командным. Лучший момент этого чемпионата мира», — цитирует ван Гала ESPN.

Встреча в Дохе на стадионе «Стэдиум 974» завершилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Тите.

Голами в составе Бразилии отметились Винисиус Жуниор (седьмая минута), Неймар (12-я), Ришарлисон (29-я), Пакета (36-я). У Южной Кореи мяч забил Пэк Сын Хо (76-я).

Таким образом, сборная Бразилии вышла в четвертьфинал турнира, где сыграет с Хорватией.

Ранее ван Гал поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира 2022 года с командой Аргентины.