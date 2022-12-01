Ван Гал: Нидерланды хотят отомстить Аргентине за поражение в 2014 году

Главный тренер сборной Нидерландов Луи ван Гал поделился ожиданиями от матча 1/4 финала чемпионата мира 2022 года с командой Аргентины.

«Мы не хотим довольствоваться четвертьфиналом. Мы можем стать чемпионами мира. Нам нужно свести счёты с аргентинцами. Месси — футболист, который может решить исход матча самостоятельно. В той встрече в 2014 году Лионель ни разу не коснулся мяча, но мы уступили по пенальти. Теперь Нидерланды хотят отомстить Аргентине», — приводит слова ван Гала A Bola.

Встреча Нидерландов с Аргентиной состоится 9 декабря. Игра начнётся в 22:00 мск.

Ранее защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк заявил, что никто не может закрыть нападающего команды Аргентины Лионеля Месси самостоятельно.