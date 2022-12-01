Ван Дейк: никто не может закрыть Месси самостоятельно, нам придётся придумать план

Защитник сборной Нидерландов Вирджил ван Дейк поделился впечатлениями от четвертьфинального матча с командой Аргентины на чемпионате мира в Катаре.

«Сложность в том, что, когда мы атакуем, Месси отдыхает где-то в углу. Мы должны быть очень острыми в организации защиты. Никто не может закрыть его самостоятельно, нам придётся придумать план», — цитирует ван Дейка Goal.

Игра между Аргентиной и Нидерландами пройдёт 9 декабря в Лусаиле на стадионе «Лусаил Айконик». Начало — в 22:00 мск.

Напомним, что в первом раунде плей-офф подопечные Луи ван Гала одолели команду США.

Ранее сообщалось, что Килиан Мбаппе сравнялся с Месси по количеству голов на чемпионатах мира.