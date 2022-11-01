Письмо Неймару от Ромарио, возвращение Эриксена и запрет на символику ЛГБТ: что окружает ЧМ по футболу в Катаре

Один из выдающихся бразильских футболистов, Ромарио, написал открытое письмо лидеру пентакампеонов — Неймару. Он посоветовал не обращать внимания на критику и наслаждаться футболом. Игроки и главный тренер сборной Дании рассказали, насколько важно для них присутствие в Катаре Кристиана Эриксена, пережившего остановку сердца во время Евро-2020. Между тем ФИФА потребовала от сборной Бельгии убрать с выездной формы нашивку со словом Love, а американский журналист Грант Валь рассказал, что его отказывались пропустить на стадион из-за радужной символики на футболке.

Бразильские танцы и письмо Неймару от Ромарио

Сборная Бразилии по футболу готовится удивлять на стартовавшем чемпионате мира не только классной игрой и забитыми мячами, но и яркими зажигательными танцами. Как рассказал журналистам хавбек команды Рафинья, в коллективе уже подготовили десять различных вариантов празднования голов.

«Если забьём больше, придётся что-то придумывать на ходу», — со смехом заявил полузащитник на пресс-конференции.

Между тем один из великих футболистов селесао, Ромарио, написал открытое письмо лидеру нынешней сборной — Неймару. Он рассказал о своём опыте выступления на победном чемпионате мира 1994 года, а также о критике, с которой сталкивался. Бывший форвард, а ныне федеральный сенатор призвал соотечественника не обращать внимания на тот негатив, с которым он встречается, но и не забывать, какая ответственность на нём лежит.

«Момент близится. Тот, который проводит черту между мальчиками и мужчинами. Знаю, ты уже наверняка наслушался много чуши, критики и возмущённого нытья со стороны тех, чья работа — высказывать своё мнение о чьей-то жизни и карьере», — написал Ромарио.

Он подчеркнул, что Неймару, в отличие от него самого, посчастливилось выступать не на единственном чемпионате мира, и пожелал форварду сполна насладиться этой возможностью.

«Я знаю, что в тебе воплощён тот дух и тот футбол, который нравится всем бразильцам. Что ты ударишь себя в грудь и попросишь мяч тогда, когда команда больше всего в этом нуждается. Что никто так, как ты, не достоин того, чтобы принести нам шестой кубок мира. Настал твой черёд! Я в тебя верю. Вернее, в тебя верит вся Бразилия», — подчеркнул обладатель «Золотого мяча» ЧМ-1994.

Одно из негативных высказываний, которое получил Неймар незадолго до старта бразильцев на турнире, оказалось связано с его постом в одной из социальных сетей. Нападающий опубликовал собственную фотографию, добавив на эмблему национальной команды шестую чемпионскую звезду. Сейчас у самой титулованной сборной мира их пять. Немецкое издание Bild в ответ на снимок опубликовало статью под названием «Первый приступ высокомерия Неймара».

За товарища по команде вступился форвард «Тоттенхэма» Ришарлисон. Он подчеркнул, что поступок Неймара выражает лишь то, как сильно сборная Бразилии жаждет победы в Катаре.

«Мы просто мечтаем о шестой звезде и собираемся её заполучить, нравится им это или нет», — цитирует Ришарлисона Metrópoles.

Сердце Эриксена

Любители футбола с огромным уважением встретили появление на поле в составе сборной Дании Кристиана Эриксена, который перенёс остановку сердца во время одного из матчей Евро-2020. Футболист тогда упал без сознания, и врачи прямо на поле девять минут проводили реанимационные мероприятия. Его товарищи по сборной тогда встали вокруг плотной стеной, чтобы скрыть происходящее от посторонних глаз.

К счастью для Кристиана, усилия медиков увенчались успехом. Футболист остался жив и даже сумел вернуться в большой футбол. Но чтобы предотвратить подобные происшествия, ему пришлось установить кардиостимулятор.

В состав сборной датчанин вернулся в марте нынешнего года и забил в первой же игре — с Нидерландами. А спустя несколько дней вышел на поле того самого стадиона в Копенгагене, где пережил остановку сердца, и забил снова — на этот раз Сербии. И вот теперь Эриксен приехал в Катар и отыграл от звонка до звонка стартовый матч группового этапа с командой Туниса (0:0).

«Он номер один. Прекрасно, что он снова с нами. Он был душой и сердцем нашей команды. Он фантастический игрок, а как человек ещё лучше — и на поле, и за его пределами он столько нам даёт. Когда он в игре, он бесподобно задаёт её ритм, чувствует её и контролирует своими передачами, своим футбольным интеллектом, видением и трудовой этикой», — поделился мнением о полузащитнике главный тренер Каспер Юльманн.

По словам защитника Симона Кьера, само по себе присутствие Эриксена в составе добавляет игрокам уверенности. Каждый из них благодарен партнёру за то, что тот находится рядом после всего пережитого.

«С точки зрения его качеств, любви к игре и просто общения с парнями он один из лучших футболистов, что мне доводилось видеть. Он ценит всё, вероятно, даже больше, чем мы. Мы рады, что он с нами. Каждая минута, которую он проводит на поле, — огромный плюс для Дании», — отметил футболист.

Даже главный тренер сборной Туниса Джалель Кадри отдал должное Кристиану. Он отметил, что «тот инцидент» заставил весь мир сопереживать футболисту и команде Дании.

«Было важно, чтобы он как спортсмен снова встал на ноги и преодолел произошедшее», — отметил специалист.

Без «любви» и радужных флагов

По-прежнему не утихают страсти по поводу акций протеста европейских сборных против различных ограничений на турнире в Катаре. ФИФА удалось убедить капитанов команд не использовать повязки OneLove в радужных цветах, пригрозив им жёлтыми карточками ещё до начала матча. Ни один из них пока не решился получить такое наказание, ведь в будущем перебор горчичников чреват пропуском игры, которая может стать чрезвычайно важной для команды.

Кроме того, в международной федерации потребовали от сборной Бельгии убрать слово Love («любовь») с воротника футболки на выездной форме. Бельгийцам пришлось подчиниться, хотя они и подчеркнули, что этот элемент никак не связан с повязками OneLove, а является результатом сотрудничества с фестивалем электронной музыки Tomorrowland.

Не обошли стороной перипетии и журналистов. Так, американский репортёр CBS Sports Грант Валь, известный благодаря своей книге о Дэвиде Бекхэме, около получаса не мог попасть на стадион из-за стилизованного изображения символики ЛГБТ на футболке.

«Сотрудник службы безопасности отказался пустить меня на стадион на матч сборных США и Уэльса: «Вам придётся сменить футболку. Такое запрещено», — написал журналист в Twitter.

По его словам, после размещения этого поста охранники отобрали у него телефон и потребовали снять футболку, чтобы пройти на арену. Кроме того, они также задержали журналиста The New York Times Эндрю Даса, так как Валь попытался рассказать ему о происходящем. Отпустили представителей прессы лишь спустя 25 минут со словами извинений. Один из охранников, как отметил Валь, заявил, что таким образом пытался лишь защитить самого журналиста от фанатов, которые, возможно, могли быть настроены негативно.

Ещё один репортёр, Йон Паг из Дании, для съёмки репортажа в пустыне надел ту самую повязку OneLove — и «через пять минут» за ним приехали правоохранительные органы Катара.