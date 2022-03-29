Эриксен забил гол на стадионе в Копенгагене, где у него остановилось сердце во время Евро-2020

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Полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен отметился забитым мячом в товарищеском матче с командой Сербии.

Встреча в Копенгагене (Дания) на стадионе «Паркен» завершилась со счётом 3:0 в пользу хозяев.

Эриксен вышел на поле с капитанской повязкой и отметился голом. 12 июня во время матча Евро-2020 с командой Финляндии (0:1) Эриксен перенёс остановку сердца на этом же стадионе. Ему был имплантирован сердечный дефибриллятор. Впоследствии датчанин расторг контракт с миланским «Интером», так как правила Серии А не позволяют выходить на поле футболистам с подобным медицинским устройством, и перешёл в английский «Брентфорд».

После возвращения в сборную Дании он забивает во втором матче подряд.

Ранее дубль Бергвейна помог Нидерландам обыграть Данию в матче с шестью голами.

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