Дубль Бергвейна помог Нидерландам обыграть Данию в матче с шестью голами

Сборная Нидерландов по футболу на своём поле одержала победу над командой Дании в контрольном матче.

Встреча прошла в Амстердаме и завершилась со счётом 4:2.

В составе нидерландцев дубль оформил Стивен Бергвейн, отличившись на 16-й и 71-й минутах, а также на 29-й забил Натан Аке. На 37-й пенальти реализовал Мемфис Депай. У гостей на 20-й и 47-й минутах отметились голами Янник Вестергор и Кристиан Эриксен, который вышел на поле в составе сборной спустя девять месяцев после перенесённого инфаркта.

29 марта Нидерланды проведут товарищеский матч с Германией, а Дания сыграет с Сербией.

Ранее сообщалось, что Эриксен впервые забил мяч после перенесённого на Евро-2020 инфаркта.