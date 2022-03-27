Эриксен впервые забил мяч после перенесённого на Евро-2020 инфаркта

Полузащитник сборной Дании по футболу Кристиан Эриксен отличился в контрольном матче с командой Нидерландов.

На 46-й минуте игры хавбек вышел на поле в составе сборной впервые за девять месяцев, а на 47-й он поразил ворота нидерландской сборной.

12 июня во время матча Евро-2020 с командой Финляндии (0:1) Эриксен перенёс остановку сердца. Ему был имплантирован сердечный дефибриллятор. Впоследствии датчанин расторг контракт с миланским «Интером», так как правила Серии А не позволяют выходить на поле футболистам с подобным медицинским устройством, и перешёл в английский «Брентфорд».

Ранее Эриксен прокомментировал возвращение в сборную Дании впервые после остановки сердца на Евро-2020.