Эриксен прокомментировал возвращение в сборную Дании впервые после остановки сердца на Евро-2020

Полузащитник «Брентфорда» и сборной Дании Кристиан Эриксен поделился впечатлениями от возвращения в национальную команду.

«Мне повезло с врачами и диагнозом. Всё складывается хорошо для того, чтобы вернуться к игре. Я не приехал бы в сборную, если бы не знал, что смогу спокойно играть и ничего плохого не случится», — цитирует Эриксена Tuttomercatoweb.

12 июня во время матча Евро-2020 с командой Финляндии (0:1) Эриксен перенёс остановку сердца. Врачи почти десять минут боролись за жизнь футболиста прямо на поле, делая открытый массаж сердца.

Ему был имплантирован сердечный дефибриллятор. Впоследствии датчанин расторг контракт с миланским «Интером», так как правила Серии А не позволяют выходить на поле футболистам с подобным медицинским устройством, и перешёл в «Брентфорд».

Ранее Эриксен получил вызов в сборную Дании впервые после остановки сердца на Евро-2020.