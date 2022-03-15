Эриксен получил вызов в сборную Дании впервые после остановки сердца на Евро-2020

Короткая ссылка
Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен вызван в сборную Дании на товарищеские матчи.
Эриксен получил вызов в сборную Дании впервые после остановки сердца на Евро-2020
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает пресс-служба команды. 

26 марта сборная Дании сыграет с Нидерландами, а 29 марта — с Сербией.

12 июня во время матча Евро-2020 с командой Финляндии (0:1) Эриксен перенёс остановку сердца. Ему был имплантирован сердечный дефибриллятор. Впоследствии датчанин расторг контракт с миланским «Интером», так как правила Серии А не позволяют выходить на поле футболистам с подобным медицинским устройством.

Ранее Роналду написал эмоциональный пост перед ответным матчем с «Атлетико».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить