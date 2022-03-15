Эриксен получил вызов в сборную Дании впервые после остановки сердца на Евро-2020

Полузащитник «Брентфорда» Кристиан Эриксен вызван в сборную Дании на товарищеские матчи.

Об этом сообщает пресс-служба команды.

26 марта сборная Дании сыграет с Нидерландами, а 29 марта — с Сербией.

12 июня во время матча Евро-2020 с командой Финляндии (0:1) Эриксен перенёс остановку сердца. Ему был имплантирован сердечный дефибриллятор. Впоследствии датчанин расторг контракт с миланским «Интером», так как правила Серии А не позволяют выходить на поле футболистам с подобным медицинским устройством.

Ранее Роналду написал эмоциональный пост перед ответным матчем с «Атлетико».