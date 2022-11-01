В сборной Бельгии отреагировали на требование ФИФА изменить выездную форму команды

Генеральный директор Бельгийской футбольной ассоциации Питер Боссарт прокомментировал требование Международной федерации футбола (ФИФА) изменить выездную форму команды на чемпионате мира в Катаре.

«Слово «любовь» должно исчезнуть. Это печально, но ФИФА не оставляет нам выбора. Остальная экипировка остаётся без изменений», — цитирует Боссарта Sports.Yahoo.

ФИФА не устраивало, что на выездной форме видны радужные цвета, а также надпись Love.

Напомним, что групповой турнир чемпионата мира в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее Уго Льорис прокомментировал запрет ФИФА на радужные повязки на ЧМ-2022.