«Надеюсь, Месси и Роналду сойдутся в финале»: Колыванов о фаворитах ЧМ-2022, потерях Франции и реваншизме Германии

Встреча Лионеля Месси и Криштиану Роналду в финале чемпионата мира по футболу — 2022 станет оптимальным раскладом. Такое мнение высказал в интервью RT известный тренер Игорь Колыванов. По его словам, большие шансы на успех есть у Аргентины, которая не так сильно зависит от своего лидера. Также он подчеркнул, что отсутствие возможности полноценно подготовиться к турниру не станет для футболистов проблемой, предположил, что Германия попытается восстановить своё реноме после провала на предыдущем первенстве планеты, и объяснил, почему потеря ряда лидеров не помешает Франции показать хороший результат.

— Чемпионат мира по футболу стартовал матчем Катар — Эквадор. Ожидания от него совпали с результатом?

— Во-первых, мы не видели хозяев в деле четыре года. Был уверен, что за это время они натурализуют новых футболистов. Не думаю, что они в состоянии сыграть на первенстве планеты усилиями исключительно местных исполнителей. Настрой эквадорцев же оказался настолько мощным, что соперники в первые минуты были смяты. Эннер Валенсия забил на третьей минуте, но мяч отменили из-за офсайда. Но потом он же реализовал пенальти и отметился шикарным голом после подачи с фланга. Не сказал бы, что скорости были очень большие. У хозяев скорее присутствовало волнение. Они хотели проявить себя перед собственными поклонниками и показать более агрессивный и понятный футбол.

— Насколько непривычно следить за ходом ЧМ, когда за окном зима?

— Ещё неделю назад проходили матчи еврокубков, а сейчас уже стартовал мундиаль. Времени на подготовку у сборных практически не было. В любом случае интересно посмотреть, как всё это будет выглядеть. К тому же необходимо понимать: в Катаре стоит жаркая погода. Для футболистов даты проведения турнира, конечно, не самые удобные. Они толком не успели восстановиться. Однако ЧМ в любом случае должен стартовать, ведь болельщики ждали его. Надеемся, всё пройдёт, как в России. Наше первенство планеты получилось одним из самых интересных, прогрессивных и ярких в истории.

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— За какими командами планируете наблюдать особенно внимательно?

— Когда был маленьким, болел за Францию. В Катаре, наверное, буду симпатизировать Аргентине, поскольку Лионель Месси никак не может завоевать Кубок планеты. Но есть и другие коллективы, которые мне интересны, например Бразилия и Нидерланды. Просто хочется посмотреть красивый футбол и увидеть побольше голов. Хотя, конечно, безумно жаль, что нет России. Это огромный минус.

— Насколько сильно скажется на футболистах тот факт, что у них не было времени на нормальную подготовку к турниру?

— Обычно клубный сезон завершается в середине мая и у людей остаётся 20—30 дней на подготовку к мундиалю. Сейчас же все чемпионаты вынужденно ушли на паузу спустя всего три-четыре месяца после старта. С другой стороны, игроки находятся в оптимальной форме, а потому нет ничего страшного, что им пришлось отправиться с корабля на бал. Перестроиться непросто, но по ходу турнира освоятся. К тому же большинство команд играют в одном составе на протяжении нескольких лет. Многие сборные укомплектованы неплохо, поэтому не стал бы рассуждать о сложностях с подготовкой.

— Можно ли сказать, что это выгоднее коллективам, в которых собраны звёзды, способные решать моменты один в один? Ведь делающим ставку на командные взаимодействия необходимо время.

— Считаю, все сборные, попавшие на ЧМ, достойны друг друга. Понятно, что некоторые европейские гранды стоят особняком. Но если мы возьмём Бразилию, Аргентину, Уругвай, они тоже очень высокого уровня. Если ты работал над строительством команды на протяжении нескольких лет, перенос ЧМ на конец года не станет проблемой. Тем более всего несколько недель назад проходили товарищеские матчи. Повторюсь, все выглядят одинаково. Однако есть футболисты, которые выше классом, думают быстрее и физически оснащены лучше. Огромную роль сыграет также эмоциональный настрой. Здесь от одной встречи может зависеть вся твоя работа.

— Для Криштиану Роналду, как и для Месси, данный мундиаль — с большой долей вероятности последний. Они выложатся без остатка?

— Португалии придётся сложнее. У Аргентины всё-таки более агрессивная сборная, в которой собраны исполнители более высокого уровня. Португальцы же в последние годы вылезали только благодаря Роналду. Он в нужный момент способен был забить и повести партнёров за собой. У латиноамериканцев поставлен более командный футбол плюс имеется Месси. К тому же в 2014-м они добрались до финала ЧМ, где уступили Германии. Спустя четыре года в России они проиграли лишь будущим чемпионам — французам. Понятно, что Криштиану и Лионель сделают всё для завоевания трофея, но им придётся непросто. Всё-таки возраст сказывается, а по ходу матчей усталость будет только накапливаться. Одному уже 35 лет, второму — 37.

— Тренеры в какой-то момент пожертвуют своими звёздами в угоду командным интересам?

— В некоторых встречах они вполне могут проводить на поле по 60—70 минут, если окажутся готовы не лучшим образом. Да и сами футболисты должны относиться к этому с пониманием. Чтобы добиться результата, иногда требуется пожертвовать собой. Если Роналду и Месси это поймут, у них всё получится. Будем надеяться, они сойдутся в финале.

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— Стоит ли ждать успеха от Франции в отсутствие травмированных Карима Бензема, Поля Погба, Н'Голо Канте и Преснела Кимпембе?

— У них всё равно длинная скамейка, где собраны качественные футболисты. И на предыдущих ЧМ основа и запас почти не отличались, а в резерве находились лидеры своих клубов. Хотя понятно, что Дидье Дешам остался без звёзд. Но тот же Погба в последние годы не слишком ярок. После перехода из «Ювентуса» в «Манчестер Юнайтед» его карьера покатилась по нисходящей. Бензема тоже немолод, хотя прошлый сезон провёл на высочайшем уровне и заслуженно получил «Золотой мяч». Но, повторюсь, в составе трёхцветных достаточно перспективных молодых исполнителей, которые способны заменить лидеров. Думаю, французы ещё проявят себя, а в полуфинал с таким подбором игроков они выходить обязаны.

— Учитывая мощь оппонентов, что ждёт Испанию, Германию и Англию?

— С британцами легко никому не будет. Возможно, в их ростере на данный момент нет великих футболистов, зато они сильны командной игрой плюс регулярно забивает Гарри Кейн. Благодаря командным взаимодействиям они дошли до финала Евро-2020. Немцы после провала на ЧМ в России сделают всё, чтобы восстановить своё имя. Они на всех крупных турнирах ставят перед собой самые высокие задачи. Не стоит забывать, что с 2006 по 2016-й Бундестим неизменно пробивалась как минимум в полуфинал первенств континента и планеты. Да, одно поколение закончило свой путь, но ему на смену пришло другое. Поэтому Германия может удивить. Ну а испанцы всегда демонстрируют фирменный стиль: играют в короткий и средний пас на высоких скоростях. Плюс у них тоже очень классный подбор исполнителей. Если вспомнить Евро-2020, я бы не сказал, что Испания в полуфинале была слабее Италии. Они показали яркую игру и создали больше моментов.

— Какая сборная, на ваш взгляд, способна удивить?

— На чемпионатах мира редко случаются настоящие сюрпризы. Возможно, кому-то удастся добраться до четвертьфинала. Тот же Эквадор вполне тянет на звание тёмной лошадки. Но пока я не вижу новой команды, которая способна претендовать на что-то серьёзное. Посмотрим, как проявит себя Сенегал, попавший в одну группу с Нидерландами.

— Как бывший форвард, кого считаете главным претендентом на звание лучшего бомбардира?

— Непростой вопрос, поскольку Бензема не будет, а Роналду и Месси в возрасте. Кейну 29 лет, поэтому давайте поставлю на него.