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Сборная Франция подтвердила, что Бензема пропустит ЧМ-2022

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Нападающий сборной Франции Карим Бензема из-за травмы не сможет принять участие на чемпионате мира-2022 в Катаре.

Об этом сообщается на официальном сайте национальной команды.

У француза выявлено повреждение четырехглавой мышцы левого бедра.

Напомним, что Франция сыграет в одной группе с Австралией, Данией и Тунисом.

Групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря.

Ранее консультант оргкомитета по подготовке чемпионата мира 2022 года Алексей Сорокин сообщил, что российские фигуристы могут выступить на одной из фан-зон чемпионата мира 2022 года в Катаре.

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