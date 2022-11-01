Премьера имени Валенсии: как Эквадор обыграл Катар в матче открытия ЧМ-2022 по футболу

Эквадор обыграл Катар в матче открытия чемпионата мира по футболу 2022 года. Победу латиноамериканцам принёс дубль Эннера Валенсии, который он оформил ещё в первом тайме. Сначала нападающий заработал пенальти и сам его реализовал, а затем головой замкнул подачу с фланга. Хозяева же не сумели нанести ни одного удара в створ чужих ворот и установили антирекорд. Впервые в истории турнира сборная-хозяйка потерпела поражение в стартовой встрече.

Матч открытия чемпионата мира — особое событие, которое задаёт тон всему турниру. Так, четыре года назад Россия разгромила Саудовскую Аравию со счётом 5:0. А в 2014-м Бразилия одержала волевую победу над Хорватией — 3:1.

На этот раз болельщиков ждала не менее интересная встреча между Катаром и Эквадором. И дело вовсе не в уровне сборных, который оставлял желать лучшего, а в небольшом скандале, разгоревшемся в СМИ за несколько дней до игры. Журналист Амджад Таха, руководитель Британского центра ближневосточных исследований, написал в своих социальных сетях о подкупе со стороны хозяев. Якобы они заплатили восьми соперникам $7,4 млн за нужный результат.

В ответ наставник катарцев Фелис Санчес Бас назвал данные слухи дезинформацией. Эквадоры вовсе никак не отреагировали на них. Однако азиатский коллектив и без того мог претендовать на победу. В последние годы он добился серьёзного прогресса, в том числе завоевал Кубок континента в 2019-м.

Латиноамериканцы же с трудом пробились на мундиаль, заняв четвёртое место в отборочной группе, и вдобавок едва не лишились возможности поехать на него. Чилийцы обвинили оппонента в том, что защищающий их цвета Байрон Кастильо на самом деле является колумбийцем. Но ФИФА в итоге заняла сторону Эквадора.

Игру по традиции предваряла церемония открытия. Пусть на крупнейших футбольных турнирах она, как правило, не столь продолжительная, как на Олимпийских играх, в Катаре она получилась яркой и динамичной. На протяжении получаса болельщикам через музыкальные и танцевальные номера рассказывали многовековую историю региона.

Из звёзд в ней приняли участие американский актёр Морган Фримен и главный вокалист южнокорейской группы BTS Чон Чонгук, исполнивший гимн турнира. Запомнился также парад талисманов ЧМ, в котором нашлось место и Забиваке. Следом за ним появился местный — огромный ковёр-самолет Лаиб. Закончилось мероприятие традиционным красочным салютом.

А вот подопечные Санчеса фейерверк на поле устроить не сумели. С первых мгновений бросалась в глаза излишняя нервозность в их действиях. Они шли в ненужные стыки и допускали ошибки на ровном месте. Собственно, один из таких эпизодов завершился голом Эннера Валенсии уже на третьей минуте. После подачи стандарта Сад Аль-Шиб ошибся на выходе, и Феликс Торрес выполнил передачу через себя на партнёра, который вколотил мяч в сетку с близкой дистанции. Однако судейская бригада отменила взятие ворот из-за небольшого офсайда у Торреса.

На игре гостей произошедшее никак не сказалось. Они продолжали владеть подавляющим преимуществом и проводили одну опасную атаку за другой. А потому гол был лишь делом времени, и долго ждать собравшимся на трибунах «Эль-Байт» не пришлось. Вновь в центре внимания оказался Валенсия. Воспользовавшись проникающим пасом партнёра, он выскочил один на один с вратарём, и Аль-Шибу пришлось его сбивать. Сам пострадавший уверенно реализовал пенальти. Попутно он вошёл в историю, ведь никогда прежде на ЧМ дебютный мяч не забивался с 11-метровой отметки.

Хозяева же, пропустив, окончательно прижались к своим воротам. У них не получалось абсолютно ничего, и за весь первый тайм они нанесли лишь два неточных удара. Катарцы никак не могли прийти в себя и завладеть мячом. К тому же они заметно уступали соперникам в антропометрических данных. Мощные футболисты латиноамериканской сборной выигрывали значительную часть единоборств.

Отдельно следует отметить Валенсию, который был просто неудержим. Он цеплялся за мячи, смещался на фланги и обыгрывался с партнёрами. Неудивительно, что именно он по прошествии получаса встречи оформил дубль. И вновь хозяева проиграли борьбу на «втором этаже». После подачи справа нападающий, открывшись между двумя защитниками, головой спокойно пробил в дальний. К слову, для него данный гол оказался пятым в четырёх матчах финальных стадий ЧМ в карьере.

Коллективу Санчеса оставалось только нарушать правила. Ещё до перерыва они заработали три «горчичника». Разумеется, регулярно доставалось Валенсии. Фактурному форварду несколько раз потребовалась помощь врачей.

Во втором тайме игра заметно успокоилась. Эквадорцы резко сбавили темп и отошли в оборону. Чувствовалось, что они намерены поберечь силы перед ключевым матчем с Нидерландами и обойтись без ненужных травм. А Густаво Альфаро по ходу встречи убрал с поля Валенсию и Ромарио Ибарру.

Катарцы получили возможность контролировать мяч. Однако игра первым номером тоже давалась им не лучшим образом. Хозяева допускали большое количество потерь на чужой половине и почти не проникали в чужую штрафную. Запомнился разве что опасный удар головой в исполнении натурализованного португальца Педру Мигела после подачи слева и неточный выстрел Акрама Афифа с дальней дистанции. В результате подопечные Санчеса так ни разу и не пробили в створ. А сам тренер на 72-й минуте решился на двойную замену и убрал с поля двух неприкасаемых лидеров — Хасана Аль-Хайдоса и Альмоеза Али, не проявивших себя ничем. Свежий Мохаммед Мунтари в концовке был близок к тому, чтобы отличиться, но, как и партнёры, не попал в ворота.

Скорее латиноамериканцы могли довести счёт до крупного. Например, Ромарио Ибарра, красиво убрав защитника, пробил в дальний угол, но соперника в первый и последний раз выручил Аль-Шиб. А ещё в нескольких эпизодах судейская бригада фиксировала офсайд.

Таким образом, сборная Эквадора стартовала на мундиале с уверенной победы и сделала шаг к выходу в плей-офф. А катарцы оказались первой в истории командой — хозяйкой ЧМ, потерпевшей поражение в стартовом матче.