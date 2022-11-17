Источник: Катар подкупил восемь игроков сборной Эквадора, чтобы они проиграли в матче открытия ЧМ-2022

Катар подкупил восемь игроков сборной Эквадора, чтобы они проиграли в матче открытия чемпионата мира по футболу 2022 года.

«Катар подкупил восемь эквадорских футболистов на $7,4 млн, чтобы они проиграли матч (0:1, гол во втором тайме). Пять катарских и эквадорских инсайдеров подтвердили это», — написал журналист, политический аналитик и региональный руководитель Британского центра ближневосточных исследований Амджад Таха в Twitter.

Журналист выразил надежду, что это ложная информация.

«Мы надеемся, что распространение этой информации повлияет на результат. Мир должен противостоять коррупции в ФИФА», — написал он.

Матч открытия ЧМ-2022 между сборными Катара и Эквадора состоится 20 ноября. Турнир пройдёт до 18 декабря.

Ранее сообщалось, что около 350 россиян работают в Катаре над подготовкой к проведению ЧМ-2022.