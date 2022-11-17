Около 350 россиян работают в Катаре над подготовкой к проведению ЧМ-2022

Генеральный директор оргкомитета по проведению чемпионата мира 2018 года в России Алексей Сорокин рассказал, сколько россиян трудятся в Катаре над подготовкой к проведению чемпионата мира — 2022.

«Около 350 россиян, и более 60% из них — бывшие сотрудники оргкомитета ЧМ-2018. Остальные — сотрудники смежных организаций, так или иначе задействованных в подготовке к турниру в России. Откуда я знаю о количестве? Тут всё просто — мы все состоим в одной группе в мессенджере», — приводит слова Сорокина «Матч ТВ».

ЧМ-2022 в Катаре пройдёт с 20 ноября по 18 декабря.

Ранее сообщалось, что самолёт сборной Польши, вылетевший на ЧМ-2022 в Катар, сопровождали истребители F-16.