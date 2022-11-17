Самолёт сборной Польши по футболу до границы с Катаром сопровождали истребители F-16

Самолёт сборной Польши по футболу, вылетевший на чемпионат мира — 2022 в Катар, сопровождали истребители F-16.

Правительственный борт с футболистами вылетел из Варшавы в Доху 17 ноября в 16:30, его сопровождали истребители. Об этом сообщил министр обороны Польши Мариуш Блащак в Twitter.

Напомним, что групповой турнир мирового первенства в Катаре продлится с 20 ноября по 6 декабря. Полуфиналы пройдут 13 и 14 декабря, финал — 18 декабря. Действующим чемпионом мира является сборная Франции. Команда России не допущена к участию в турнире.

Ранее сообщалось, что известная певица Шакира не выступит на церемонии открытия ЧМ-2022.