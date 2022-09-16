Апелляционный комитет ФИФА отклонил повторное обращение Чили на исключение Эквадора из ЧМ-2022

Дисциплинарный комитет Международной федерации футбола (ФИФА) отклонил апелляцию Федерации футбола Чили по делу о возможной дисквалификации сборной Эквадора с чемпионата мира в Катаре.

Комитет подтвердил решение Дисциплинарного комитета о закрытие дела и счёл, что защитник Байрон Кастильо должен рассматриваться как имеющий постоянное эквадорское гражданство, сообщается на официальном сайте ФИФА.

По информации СМИ, 9 июня юрист сборной Чили Эдуардо Карлеццо нашёл доказательства того, что 23-летний футболист — колумбиец. По этой причине спортсмен не имел права выступать за эквадорскую команду. Отмечается, что юрист нашёл свидетельство о рождении Кастильо, которое подтверждает догадки.

Турнир пройдёт с 20 ноября по 18 декабря в Катаре.

Ранее сообщалось, что сборная Эквадора может быть отстранена от участия в чемпионате мира по футболу 2022 года.