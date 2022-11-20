Повторение финала 2010-го и реванш Сербии: 15 самых интригующих матчей группового этапа ЧМ-2022

Сборная Германии постарается одержать первую за 34 года победу над Испанией в официальном матче. Франция намерена взять реванш у Дании за два поражения подряд в Лиге наций. Англия и Уэльс сойдутся в 104-й раз в рамках одного из старейших противостояний планеты. А к встрече США и Ирана будет приковано особое внимание по политическим причинам. 15 самых интригующих матчей группового этапа ЧМ-2022 — в материале RT.

20 ноября, 19:00 (Эль-Хаур) / Катар — Эквадор

Изначально чемпионат мира — 2022 должен был стартовать 21 ноября четырьмя матчами, а открывать его предстояло встрече Сенегала и Нидерландов. Однако в августе ФИФА внесла изменения в календарь, перенеся на день раньше противостояние Катара и Эквадора. Это было сделано для того, чтобы соблюсти традицию, согласно которой в первой игре принимает участие страна-хозяйка или же действующий чемпион. Дополнительной интриги ей придало сообщение журналиста Амджада Тахи. По его информации, катарцы якобы заплатили восьми футболистам соперника $7,4 млн, чтобы те обеспечили поражение со счётом 0:1.

21 ноября, 19:00 (Эль-Тумама) / Сенегал — Нидерланды

Матч Сенегала и Нидерландов вызывает не меньший интерес, ведь в Эль-Тумаме сильнейшая команда Африки сойдётся с одной из самых ярких сборных Европы. Для оранжевых этот матч вовсе станет первым на ЧМ более чем за восемь лет, поскольку на мундиаль в России они не отобрались. Зато в Катаре подопечные Луи ван Гала будут претендентами на медали. Ну а сенегальцы, в составе которых собрана целая россыпь звёзд, под руководством Алиу Сиссе постараются стать первым коллективом с Чёрного континента, добравшимся до полуфинала первенства планеты. Жаль только, не выйдет на поле Садио Мане. Нападающий «Баварии» перенёс операцию и выбыл из строя на четыре месяца. А вот ведущий форвард соперника Мемфис Депай, травмировавшийся в конце сентября, имеет шанс выйти на поле.

23 ноября, 22:00 (Аль-Райан) / Бельгия — Канада

Действующие бронзовые призёры ЧМ бельгийцы возьмут старт матчем с канадцами. На первый взгляд, они являются фаворитами: оппонент редко добивался успехов даже в своей зоне, а на мундиаль вышел впервые с 1986-го. Однако в последние годы «кленовые листья» достигли огромного прогресса. Например, в решающем раунде отборочного этапа ЧМ они заняли первое место, опередив Мексику и США, а в прошлом году добрались до полуфинала Золотого Кубка КОНКАКАФ. Шансы «красных дьяволов» на победу вдобавок уменьшают кадровые проблемы: из-за различных повреждений рискуют пропустить игру основные защитники Ян Вертонген и Тома Меньё. А вот нападающий Ромелу Лукаку вроде бы избавился от мышечной травмы.

Нападающий Бразилии Неймар и форвард Сербии Адем Льяич

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© Maddie Meyer / Staff

24 ноября, 22:00 (Лусаил) / Бразилия — Сербия

Волей жребия в Катаре почти полностью повторилась одна из групп предыдущего ЧМ в России. Вновь в один квартет попали Бразилия, Сербия и Швейцария. Разве что теперь компанию им составила не Коста-Рика, а Камерун. Таким образом, болельщики опять станут свидетелями интереснейшей встречи сербов с бразильцами. Четыре года назад на «Открытие Арене» латиноамериканцы забили два безответных мяча и не пустили соперника в плей-офф. Теперь подопечные Драгана Стойковича попытаются отомстить. Для этого им необходимо в первую очередь сдержать Неймара. Форвард ПСЖ при удачных раскладах в этот день может догнать Пеле в списке лучших бомбардиров национальной команды в истории. В настоящий момент в его активе 75 голов, тогда как у легендарного соотечественника — 77.

25 ноября, 22:00 (Эль-Хаур) / Англия — США

Не менее интригующим получился состав группы B, где оказались сразу три англоязычные сборные (Англия, США и Уэльс), а также Иран, находящийся с Великобританией и Соединёнными Штатами Америки в крайне непростых отношениях. Явными фаворитами этого квартета считаются «три льва», добравшиеся до полуфинала ЧМ-2018 и завоевавшие серебро на Евро-2020. Матч второго тура со звёздно-полосатыми может стать для них определяющим, если они не испытают проблем в противостоянии с азиатами на старте. Однако на стороне североамериканцев статистика. В рамках мундиалей они дважды встречались с Англией и ни разу не проиграли: в 1950-м одержали сенсационную победу — 1:0, а в 2010-м разошлись миром — 1:1. В ЮАР в 1/8 финала вышли оба коллектива, но с первой строчки — США.

26 ноября, 19:00 (Доха) / Франция — Дания

В Дохе действующий чемпион мира встретится с бронзовым призёром Евро-2020. У трёхцветных будет особенная мотивация на этот матч, ведь в 2022-м они дважды уступили сопернику в Лиге наций (1:2 — дома, 0:2 — на выезде) и едва не покинули элитный дивизион. С одной стороны, этот турнир Дидье Дешам воспринимал как этап подготовки к мундиалю и платформу для экспериментов, с другой, две неудачи наверняка остались в памяти его подопечных. Датчанам же на руку пойдёт отсутствие обладателя «Золотого мяча» Карима Бензема. Нападающий «Реала», несмотря на травму, попал в заявку и даже приехал в Катар, но за день до старта турнира было объявлено, что он всё же не примет в нём участия. Главное, чтобы команды не сыграли так, как на ЧМ-2018 в России. Тогда они также попали в одну группу, но выдали крайне скучную встречу — 0:0.

Нападающий Франции Килиан Мбаппе и полузащитник Дании Томас Дилейни

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26 ноября, 22:00 (Лусаил) / Аргентина — Мексика

Для сборной Аргентины первым серьёзным испытанием в Катаре станет встреча с Мексикой. К ней будет приковано особенное внимание, ведь «ацтеков» возглавляет аргентинец Херардо Мартинес, тренировавший национальную команду родной страны с 2014-го по 2016-й. Тогда он довёл её до финала Кубка Америки, но после болезненного поражения от Чили подал в отставку. Спустя три года специалист принял мексиканцев и с ними с ходу завоевал Кубок КОНКАКАФ. Теперь он постарается сделать всё, чтобы щёлкнуть бывших подопечных по носу. А его команда попытается впервые в истории остановить соперника на ЧМ. В трёх предыдущих случаях альбиселесте праздновали победы, причём дважды — в 1/8 финала.

27 ноября, 22:00 (Эль-Хаур) / Испания — Германия

В центральном матче группового этапа сойдутся Испания и Германия. В нём может определиться победитель квартета E, куда попали также уступающие в классе Япония и Коста-Рика. Но для Бундестим куда важнее сломить «испанское проклятие». При Йоахиме Лёве чемпионы мира 2010 года превратились для неё в максимально неудобного соперника. В шести матчах под его руководством она потерпела три поражения при всего одной победе — в ничего не значащем товарищеском матче. Зато осечки пришлись на ключевые встречи: финал Евро-2008 и полуфинал ЧМ-2010. А в 2020-м они вдобавок оказались разгромлены в Лиге наций — 0:6. Последняя же победа в официальной встрече вовсе была одержана 34 года назад — на Евро-1988. Болельщикам остаётся надеяться, что новый наставник Ханси Флик положит комплексу конец.

28 ноября, 22:00 (Лусаил) / Португалия — Уругвай

В свою очередь, Португалия постарается отомстить Уругваю за обидное поражение в 1/8 финала предыдущего первенства планеты. Она подходила к нему в ранге действующего чемпиона Европы и одного из главных фаворитов. Пусть на групповом этапе удалось набрать всего пять очков и занять вторую строчку, мало кто сомневался в успехе подопечных Фернанду Сантуша. Тем более великолепную форму набрал Криштиану Роналду, оформивший хет-трик в противостоянии с Испанией и забивший Марокко. Но в плей-офф звёздный нападающий так и не сумел поразить чужие ворота, и дубль Эдинсона Кавани вывел дальше латиноамериканцев — 2:1. Спустя четыре года заметно постаревшие легенды вновь встретятся лицом к лицу. При этом Роналду уже в этой встрече имеет возможность достичь отметки в 120 голов за сборную и десять — на мундиалях с учётом того, что в первом туре португальцы сыграют с Южной Кореей.

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29 ноября, 22:00 (Доха) / Иран — США

А вот встреча Ирана и США вызывает интерес совсем не по спортивным причинам. Всем известно, что эти страны в последние десятилетия серьёзно конфликтуют друг с другом. Дипломатические отношения между ними были разорваны ещё в 1980-м. С тех пор Соединённые Штаты Америки наложили на Иран большое количество экономических санкций. Футбольный матч с принципиальным соперником в Иране наверняка воспримут как возможность сделать ему подножку. Так произошло и на ЧМ-1998, когда «принцы Персии» сенсационно обыграли звёздно-полосатых благодаря голам Хамида Эстили и Мехди Махдавикии — 2:1.

29 ноября, 22:00 (Аль-Райан) / Уэльс — Англия

Также в рамках квартета B состоится одно из старейших дерби планеты. Сборные Уэльса и Англии регулярно встречались ещё в XIX веке, а первый очный матч провели в далёком 1879-м. С тех пор пути команд пересекались 103 раза, и в 68 случаях победителями становились «три льва» при всего 14 поражениях, последнее из которых было зафиксировано 38 лет назад. Однако валлийцы, впервые с 1958-го пробившиеся на мундиаль, горят желанием прервать неудачную серию. К слову, соседи совсем недавно встречались на крупном турнире. На Евро-2016 они попали в один квартет, и Англия оказалась сильнее благодаря мячу Даниэла Старриджа на 92-й минуте — 2:1. Но в первом же раунде плей-офф фаворит сенсационно уступил Исландии, тогда как Уэльс добрался до полуфинала и завоевал бронзу.

30 ноября, 22:00 (Доха) / Польша — Аргентина

Нынешний чемпионат мира — последняя возможность проявить себя на международном уровне для целого ряда возрастных звёзд. В их число входят Роберт Левандовски и Лионель Месси. И в заключительном туре группового этапа состоится их очная встреча. Поляк в последние годы превзошёл аргентинца в плане результативности, дважды подряд завоевав «Золотую бутсу» как лучший бомбардир Европы. А летом он был призван заменить его в «Барселоне». Удивительно, но на клубном уровне их пути пересекались всего трижды. В 2015-м каталонцы по сумме двух встреч обыграли «Баварию» в полуфинале Лиги чемпионов (3:0, 2:3), а Месси оформил дубль в первом матче. Спустя пять лет мюнхенцы взяли убедительный реванш на аналогичной стадии главного еврокубка, забив в ворота оппонента восемь мячей — 8:2. В Катаре перед Левандовски будут стоять и более приземлённые задачи, чем спор с пятикратным обладателем «Золотого мяча». Он попытается вывести сборную из группы, ведь четыре года назад она провалилась, а Роберт не забил ни разу.

Нападающий Аргентины Лионель Месси

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1 декабря, 18:00 (Аль-Райан) / Хорватия — Бельгия

Встреча Хорватии и Бельгии также даст повод с ностальгией вспомнить первенство планеты в России, ведь команды добились тогда потрясающего результата. «Красные дьяволы» завоевали бронзовые награды, а «шашечные» добрались до финала. Хотя многие лидеры сборных остались в строю, они сильно постарели, и для них, как и для Левандовски с Месси, грядущий ЧМ станет «лебединой песней». Это касается Вертонгена и Луки Модрича, Акселя Витселя и Деяна Ловрена, Дриса Мертенса и Ивана Перишича. А 20 ноября они с большой долей вероятности определят сильнейшего в группе F, если к тому моменту одна из сторон не гарантирует себе первое место.

2 декабря, 18:00 (Эль-Вакра) / Гана — Уругвай

На следующий день состоится повторение одного из самых ярких матчей ЧМ-2010. В ЮАР пути команд пересеклись в четвертьфинале. Основное время завершилось вничью, и в дополнительное всё шло к тому, что судьба противостояния решится в «лотерее». Однако развязка едва не наступила в самой концовке овертайма, когда Луис Суарес рукой выбил мяч с линии собственных ворот после удара соперника. За свои действия нападающий поплатился удалением. Но он дал партнёрам шанс, и они им воспользовались. Лидер африканцев Асамоа Гьян не справился с нервами и пробил в перекладину, а в серии пенальти демотивированные ганцы потерпели поражение, дважды не сумев переиграть Фернандо Муслеру. И он, и Суарес до сих пор остаются в строю и имеют возможность выйти на поле в Эль-Вакре. А вот в составе соперника из участников той встречи не осталось почти никого. Например, главный неудачник Гьян завершил карьеру. Но партнёры сделают всё, чтобы взять реванш за ту досадную осечку.

2 декабря, 22:00 (Доха) / Сербия — Швейцария

Не будет недостатка эмоций и в матче Сербии и Швейцарии. Единственная встреча этих сборными вышла особенно принципиальной по политическим мотивам и закончилась скандалом. В 2018-м они также попали в один квартет на ЧМ-2018, и альпийцы одержали важную волевую победу, забив решающий мяч на 90-й минуте — 2:1. Игру омрачило празднование голов этническими албанцами Гранитом Джакой и Шерданом Шакири. Они прямо возле трибуны соперника продемонстрировали скрещённые на груди руки, что послужило отсылкой к орлу на флаге Албании. В результате ФИФА возбудила дисциплинарное дело. Спустя четыре года Джака и Шакири снова приехали в Катар, а оппоненты попытаются наказать их за провокацию.