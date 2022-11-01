Гол Валенсии в ворота сборной Катара отменили из-за офсайда в матче ЧМ-2022 

Сборная Катара встречается с командой Эквадора в стартовом матче чемпионата мира по футболу 2022 года.

Игроки сборной Эквадора открыли счёт в матче. Мяч забил Эннер Валенсия на третьей минуте. Однако взятие ворот было отменено из-за положения вне игры.

Главный судья встречи — Даниэле Орсато из Италии.

Игра проходит на стадионе «Эль-Байт» в Эль-Хауре. Арена вмещает 60 000 зрителей.

ЧМ-2022 стартовал 20 ноября в Катаре. Турнир завершится 18 декабря.

Ранее сообщалось, что главный тренер сборной Франции не заменит травмированного Бензема на ЧМ-2022.