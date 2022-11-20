L'Equipe: главный тренер сборной Франции не заменит травмированного Бензема на ЧМ-2022
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По информации L'Equipe, в расположение команды на мундиаль не будет вызван футболист на замену.
19 ноября сборная Франции подтвердила, что Бензема пропустит чемпионат мира 2022 года из-за повреждения четырёхглавой мышцы левого бедра.
На групповом этапе французские футболисты сыграют с командами Австралии, Дании и Туниса.
Ранее сообщалось, что Бензема — первый за 44 года обладатель «Золотого мяча», пропускающий ЧМ.