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L'Equipe: главный тренер сборной Франции не заменит травмированного Бензема на ЧМ-2022

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Главный тренер сборной Франции Дидье Дешам принял решение не заменять травмированного нападающего Карима Бензема.
L'Equipe: главный тренер сборной Франции не заменит травмированного Бензема на ЧМ-2022
  • Gettyimages.ru

По информации L'Equipe, в расположение команды на мундиаль не будет вызван футболист на замену.

19 ноября сборная Франции подтвердила, что Бензема пропустит чемпионат мира 2022 года из-за повреждения четырёхглавой мышцы левого бедра.

На групповом этапе французские футболисты сыграют с командами Австралии, Дании и Туниса.

Ранее сообщалось, что Бензема — первый за 44 года обладатель «Золотого мяча», пропускающий ЧМ.

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