Бензема — первый за 44 года обладатель «Золотого мяча», пропускающий ЧМ

Нападающий мадридского «Реала» и сборной Франции Карим Бензема стал первым с 1978 года обладателем «Золотого мяча», который пропустит чемпионат мира.

Как сообщает Squawka, в 1977 году «Золотой мяч» выиграл нападающий мёнхенгладбахской «Боруссии» Аллан Симонсен, но сборная Дании не вышла на чемпионат мира — 1978.

19 ноября сборная Франции подтвердила, что Бензема пропустит чемпионат мира 2022 года из-за повреждения четырёхглавой мышцы левого бедра.

Чемпионат мира — 2022 пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря. На групповом этапе французские футболисты сыграют с командами Австралии, Дании и Туниса.

Ранее сообщалось, что нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль заменит Бензема в заявке сборной Франции на ЧМ-2022 в Катаре.