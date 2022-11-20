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Marca: Марсьяль заменит Бензема в заявке сборной Франции на ЧМ-2022

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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Антони Марсьяль заменит форварда «Реала» Карима Бензема в заявке сборной Франции на чемпионате мира 2022 года в Катаре.
Marca: Марсьяль заменит Бензема в заявке сборной Франции на ЧМ-2022
  • Gettyimages.ru

Об этом сообщает Marca.

По информации источника, во вторник, 22 ноября, в матче первого тура группового этапа с командой Австралии вместо Бензема с первых минут сыграет форвард Оливье Жиру.

Ранее сборная Франции подтвердила, что 34-летний француз пропустит чемпионат мира из-за повреждения четырёхглавой мышцы левого бедра.

Чемпионат мира пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. На групповом этапе французские футболисты помимо Австралии сыграют с командами Дании и Туниса.

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