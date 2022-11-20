Marca: Марсьяль заменит Бензема в заявке сборной Франции на ЧМ-2022
- Gettyimages.ru
Об этом сообщает Marca.
По информации источника, во вторник, 22 ноября, в матче первого тура группового этапа с командой Австралии вместо Бензема с первых минут сыграет форвард Оливье Жиру.
Ранее сборная Франции подтвердила, что 34-летний француз пропустит чемпионат мира из-за повреждения четырёхглавой мышцы левого бедра.
Чемпионат мира пройдёт в Катаре с 20 ноября по 18 декабря 2022 года. На групповом этапе французские футболисты помимо Австралии сыграют с командами Дании и Туниса.