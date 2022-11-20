Травма Кондратюка, падения Багина и волнение Самоделкиной: чем завершился Гран-при России по фигурному катанию в Самаре

Софья Самоделкина выиграла пятый этап Гран-при России в Самаре. Фигуристка в произвольной программе всего на несколько сотых обошла Александру Трусову, которая заняла второе место. У мужчин победу праздновал Глеб Лутфуллин, сумевший исполнить четыре четверных прыжка. Лидер турнира Марк Кондратюк из-за травмы спины существенно упростил контент и в итоге стал лишь третьим. В танцах на льду первое место заняли Елизавета Худайбердиева и Егор Базин, а в соревнованиях спортивных пар лучший результат показали Александра Бойкова и Дмитрий Козловский.

Прогресс Трусовой

За победу на этапе Гран-при в Самаре у женщин в воскресенье боролись две воспитанницы Светланы Соколовской — Александра Трусова и Софья Самоделкина. Русская Ракета уступала сопернице после короткой программы три балла и сохраняла шансы выиграть соревнования. В этот раз по сравнению с первым прокатом под песню I believe I can fly фигуристка на льду выглядела увереннее и больше чувствовала музыку.

«Я старалась. Да, было лучше, чем в Сочи. Мне очень приятна такая поддержка на этом турнире, очень поддерживают ещё на разминке, мне очень приятно. Спасибо большое болельщикам. Больше не хотелось бы ничего комментировать», — призналась Трусова.

К сожалению, чисто исполнить все элементы вновь не получилось. В самом начале Саша упала с четверного лутца, хотя на раскатке она его делала. Кроме того, судьи снизили баллы за исполнение тройного флипа, а дорожке шагов присвоили лишь второй уровень сложности. Так что перед чемпионатом России работы у воспитанницы Соколовской достаточно, однако нельзя не отметить прогресс серебряного призёра Олимпиады в Пекине.

Удивительно, но даже и с таким выступлением Трусова могла победить, поскольку лидер соревнований Самоделкина в этот раз тоже была небезупречна. Она упала с четверного сальхова, не стала исполнять запланированный тройной аксель, ограничившись двойным, а на последнем каскаде недокрутила второй прыжок и не смогла устоять на ногах. В итоге за прокат девушка получила 144,72 балла — на несколько десятых больше, чем Саша.

Причины, по мнению Софьи, кроются в психологии: ей сложно выступать последней.

«Сальхов — я немножко неуверенно на него пошла, а каскад последний — чуть подрасслабилась, ехала мимо тренеров с улыбкой. Нужно было успокоиться просто. Но эмоционально и физически тяжелее, что ты последняя. Не мне сейчас, а в принципе», — сказала Самоделкина.

Тройку лучших неожиданно замкнула Ксения Гущина. Она опередила Анну Фролову, которая после короткой программы шла второй. Обе девушки не имеют в своём арсенале элементов ультра-си, поэтому вряд ли рассчитывали на более серьёзный результат.

Нельзя не сказать и про инцидент, который произошёл после проката Трусовой. На лёд к ней с цветами вышел болельщик. Как оказалось, его появление было незапланированным, и теперь в ситуации разбирается служба безопасности турнира.

Четыре четверных Лутфуллина

В мужском одиночном катании в этом сезоне болельщики привыкли видеть, как четыре четверных в произвольной программе пытается исполнить Пётр Гумменик. И в последнее время у него это уже получается. На этапе в Самаре начинание фигуриста поддержал Глеб Лутфуллин. Вместе с двумя тройными акселями, один из которых — в каскаде, воспитанник Алексея Мишина сделал шесть элементов ультра-си. Судьи оценили его выступление в 180,79 балла.

Также по теме Стабильность Кондратюка и недовольство Самоделкиной: чем запомнились короткие программы фигуристов на Гран-при в Самаре Софья Самоделкина выиграла короткую программу на пятом этапе Гран-при России по фигурному катанию в Самаре. Однако спортсменка...

«Ощущения радостные —первый более-менее чистый прокат. На вращениях есть недочёты, надо работать. Прыжковой частью доволен, четыре четверных удалось чисто сделать, лёд был удобный. На самом деле, когда в Москву на прокаты приехал, было немного неудобно. Я сам удивлён, что это первый старт, где, по ощущениям, я не устал. Даже спокойно разговаривать могу», — признался спортсмен.

Наконец-то справился с программой Александр Самарин. Да, он смазал приземление на четверном лутце и сделал степ-аут на тройном акселе, однако фигурист избежал падений и болельщики наконец смогли насладиться его композицией, в которой спортсмен выступает в образе секретного агента.

Увы, на этом радость зрителей закончилась. Андрей Мозалёв, шедший вторым после первого дня, уверенно начал прокат, исполнил четверной сальхов, но затем неожиданно упал. Как оказалось, у него развязался шнурок. Пришлось останавливать выступление и приводить экипировку в порядок.

Находясь в стрессовой ситуации, фигурист поторопился и не очень хорошо затянул ботинок. Это привело к тому, что Мозалёв не смог приземлить ещё два прыжка ультра-си и выбыл из борьбы за призовые места.

«Падения после этого эпизода — я поторопился, когда завязывал коньки, и не очень хорошо завязал, нога проваливалась. Мне сказали, что у меня есть три минуты. Такой опыт тоже нужен, буду внимательнее готовиться к прокатам», — рассказал Андрей.

Но куда больше обеспокоило выступление Марка Кондратюка. Если Мозалёву откровенно не повезло во время старта, то по прокату воспитанника Светланы Соколовской показалось, что фигурист получил какое-то повреждение. Он упал с четверного лутца, а дальше по выражению лица было видно, как юноша борется с элементами. В итоге ему не удался каскад с квад-тулупом, а затем спортсмен решил не прыгать четверной сальхов и тройной аксель. Как результат, лишь пятое место в произвольной программе и третье по сумме.

Впечатление зрителей от проката оказалось верным. По словам Соколовской, у Кондратюка возникли проблемы со здоровьем.

«Утром Марк проснулся от спазма мышц спины, и до проката боль так и не ушла. Причина пока не ясна. Вернёмся в Москву, будем обследоваться», — объяснила тренер в интервью RT.

Остаётся надеяться, что серьёзного повреждения нет и на чемпионате России болельщики вновь увидят великолепное выступление фигуриста. А победу в Самаре праздновал Лутфуллин, на пять баллов обойдя Самарина.

Победа с двумя падениями в танцах



В танцах на льду перестановок на подиуме по сравнению с короткой программой не произошло. Победили Елизавета Худайбердиева и Егор Базин. Однако большие вопросы возникли к оценкам спортсменов. Они набрали 119,68 балла, хотя партнёр во время выступления дважды упал. При этом в первый раз он долго не мог подняться и выпал достаточно большой кусок композиции.

А после поддержки, которую фигуристы всё-таки успели сделать, несмотря на инцидент, Егор вновь оказался на льду. Вдобавок ко всему в финале ребята запутались в руках и смазали концовку.

«Объяснить эти ошибки нельзя. Что произошло — непонятно. Бред какой-то», — заявила после выступления Худайбердиева.

Занявшим второе место Елизавете Шанаевой и Павлу Дрозду впору было бы возмущаться, если бы они сами чисто откатали свою программу. По иронии судьбы во время танца также произошло падение партнёра. Отличие лишь в том, что фигурист успел быстро подняться.

«Удивительно. Не могу сказать, что часто совершаю такие ошибки. Это редкость. Помню только чемпионат России среди юниоров, там тоже произошло подобное на ровном месте и сотых не хватило до попадания на юниорский чемпионат мира», — признался Дрозд.

Помимо этого, у пары имелись и другие недочёты: рассинхрон, маленькая скорость на поддержках, не самое лучшее исполнение твиззлов. Поэтому 110,35 балла и 191,60 в сумме — просто великолепный результат.

Специалисты, в свою очередь, достаточно критично высказались об итогах этапа в Самаре. Так, тренер и хореограф Бетина Попова напомнила, как Худайбердиева и Базин чуть не упали в Сочи, но там Егор сумел удержать Лизу.

«Приходится говорить, что у нас в танцах достаточно сильный провал, нет явных лидеров. Пока молодые пары — Василиса [Кагановская] с Валерием [Ангелополом] и Ирина [Хавронина] с Дарио [Чиризано] — выглядят более уверенно, чем взрослые дуэты», — приводит слова Поповой ТАСС.

В отличие от танцевальных дуэтов спортивная пара Александра Бойкова и Дмитрий Козловский усомниться в своём мастерстве не позволяют. Они чисто откатали свою «Анну Каренину», допустив лишь небольшую помарку на выбросе, и опередили серебряных призёров Юлию Артемьеву и Алексея Брюханова по сумме двух программ на 24 балла. Зрители аплодировали ребятам стоя, а партнёрша чуть не расплакалась на льду.

«Не хочу вдаваться в подробности, была тяжёлая подготовка к этому старту. Об этом знают только наши близкие и тренеры. Я думаю, они вместе с нами переживали, вместе с нами радовались. Конечно, то, что мы откатали чисто, это в первую очередь для меня большая победа и достижение. Конечно, и для моего партнёра, которого я опять на разминке понервировала. Но ничего, главное — в прокате не нервировала», — объяснила Бойкова.

Остался доволен выступлением и Козловский. По его словам, этот старт станет хорошим началом для больших побед.



«Прекрасно, наконец-то выкатали нашу произвольную программу чисто на турнире, со сложным набором, в по-настоящему напряжённой соревновательной обстановке», — добавил спортсмен.