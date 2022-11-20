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Бойкова и Козловский объяснили, почему против продажи пива на стадионах

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Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский объяснили, почему выступают против продажи пива на стадионах.
Бойкова и Козловский объяснили, почему против продажи пива на стадионах
  • РИА Новости

«Только если безалкогольное. Пиво имеет специфический запах и не всем нравится. Мне кажется, люди имеют право на частное пространство», — приводит слова Козловского «Спорт-Экспресс».

По словам Бойковой, ей не нравится запах пива.

«Когда в Канаде или США катались — там болельщики едят пиццу, попкорн, ты катаешься и чувствуешь все эти запахи. И думаешь: сейчас докатаю произволку и кусочек пиццы съем», — сказала фигуристка.

Бойкова и Козловский уверенно лидируют после короткой программы на пятом этапе Гран-при России в Самаре.

Ранее сообщалось, что Международная федерация футбола объявила о запрете продажи пива на стадионах чемпионата мира 2022 года в Катаре.

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