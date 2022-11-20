Трусова рассказала о своей реакции на появление мужчины с букетом на льду

Фигуристка Александра Трусова прокомментировала появление на льду неизвестного мужчины после её произвольной программы на пятом этапе Гран-при России в Самаре.

«Да, удивилась. Я не знаю, почему он вышел. Испугалась ли его? Просто он упал бы. Не очень удобно без коньков», — цитирует Трусову «Чемпионат».

Напомним, что россиянка заняла второе место (212,80 балла). Соревнования выиграла Софья Самоделкина (217,87 балла).

После выступления Трусовой на лёд вышел неизвестный мужчина и подарил фигуристке букет цветов. Его задержали после того, как Александра и он сам покинули лёд.

Ранее сообщалось, что Трусова упала с четверного лутца на Гран-при в Самаре.