«Стадионы пойдут с молотка, а такого допустить нельзя»: почему «Томь» решили спасти от банкротства

У футбольного клуба «Томь» остаются шансы сохранить профессиональный статус в следующем сезоне. Накануне РФС отказался выдавать сибирякам лицензию для выступления в ФНЛ-2 в связи с задолженностью по зарплатам и отсутствием финансовых гарантий. При этом врио губернатора Томской области Владимир Мазур пообещал выделить средства для погашения долгов. Глава региона убеждён, что команду должны содержать спонсоры, но в случае банкротства к частным лицам уйдут два стадиона, а этого он допустить не может.

Футбольный клуб «Томь», уже не первый год испытывающий огромные проблемы с финансированием, сохраняет шансы выступить в следующем сезоне в ФНЛ-2. Хотя ещё накануне казалось, что клуб с 65-летней историей прекратит своё существование.

Команда по итогам завершившегося чемпионата заняла 14-е место и сохранила право играть в Футбольной национальной лиге, однако не смогла в июне пройти лицензирование РФС. Как объяснил тогда заместитель генерального секретаря организации Максим Митрофанов, сибиряки не предоставили никаких финансовых гарантий.

«Клуб заявил бюджет, но ни на один рубль не смог предоставить ни одного документа — ни субсидий, ни писем, ни коммерческих контрактов с каким бы то ни было спонсором. В течение этого года у него есть долги перед футболистами и сотрудниками, что не позволило РФС сделать вывод о возможности выдачи лицензии», — приводит слова Митрофанова ТАСС.

При этом «Томь» сохраняла шансы на выступление в третьем по значимости дивизионе страны. Тем не менее и в этом случае от клуба всё равно требовались документы, которые убедили бы РФС в наличии средств к существованию.

«Там другой бюджет, но подтверждать его в любом случае нужно», — добавил Митрофанов.

В конце мая врио губернатора Томской области Владимир Мазур заявил, что о финансировании «Томи» из бюджета «речь не идёт, не может и не будет идти». Продолжать содержать планировалось только академию. При этом Мазур направил в РФС письмо поддержки.

«Такой вариант я даже не рассматриваю. Только спонсорская поддержка, и это задача как администрации, так и руководства футбольного клуба. Судьба «Томи» зависит не от власти. Она зависит от самой команды, её игры и побед. Этих побед я нашим футболистам и болельщикам искренне желаю», — добавил Мазур.

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В итоге руководство «Томи» могло рассчитывать только на свои силы и подало заявку на лицензию для участия в первенстве ФНЛ-2, но 27 июня РФС вновь отказал клубу в выдаче документа. Как объяснил пресс-атташе команды Сергей Симонов, не хватало гарантий от главы региона.

«Мы предоставляли документы, что можем самостоятельно себя обеспечить, но без подписи врио губернатора Владимира Мазура это всё не имеет веса», — пояснил Симонов.

Позднее Мазур заявил, что допускать банкротства клуба нельзя.

«В 2014 году по решению областных властей «Труд» и «Темп» передали на баланс ФК «Томь». Невыплата зарплаты означает банкротство клуба, и стадионы пойдут с молотка. Такое нельзя допустить! Поэтому я в экстренном порядке нашёл деньги на покрытие долгов по зарплате. Это позволит избежать банкротства и спасти стадионы. То есть оставить их в собственности региона», — написал Мазур в Telegram-канале.

При этом ждать лёгкой жизни руководству «Томи» не приходится. Врио губернатора продолжает настаивать: команда не должна существовать за счёт региона.

«Прекрасно понимаю, насколько «Томь» значима для её болельщиков. Всё-таки 65 лет клубу — это эпоха. При этом считаю принципиальным, что его финансирование по-прежнему должно оставаться за спонсорами. Тратить на приглашённых звёзд бюджетные деньги я не позволю. У Томской области множество проблем, решение которых является для нас первостепенной задачей, — медицина, образование, дороги и так далее. Их будем решать в первую очередь», — добавил Мазур.

Бывший главный тренер и советник президента «Томи» Валерий Непомнящий признался, что не теряет надежды, что клуб спасут.

«К сожалению, деталей не знаю. Уже ранее говорил: не верю, что Томск, будучи абсолютно футбольным городом, может остаться без команды. Она любима болельщиками во все времена, и вдруг пришёл новый человек — и такая оказия. Нависла угроза расставания с профессиональным статусом. Это стало бы большой потерей. Ведь «Томь» всегда держала пальму первенства среди коллективов за Уралом. Поэтому буду рад, если удастся сохранить клуб. Хотя для меня немного досадно, что он опустился в ФНЛ-2. И даже здесь чуть не потеряли», — сказал Непомнящий в интервью RT.

При этом, по словам специалиста, его всегда удивляло, почему «Томь» не может найти спонсоров.

«Это большая и трудная тема для меня, поскольку область богата ресурсами и людьми», — добавил собеседник RT.

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За последние годы прекратили своё существование многие футбольные клубы. Последним из них стал «Анжи», на счету которого бронзовые медали чемпионата России. Команда, где в своё время выступал Роберто Карлос, была детищем Сулеймана Керимова. После того как он её продал, начались проблемы, а в мае 2022-го махачкалинцы не смогли получить лицензию РФС из-за долгов по зарплатам.

В прошлом году без профессионального футбольного клуба остался Тамбов. Здесь всё закончилось судебными тяжбами: за мошенничество в особо крупных размерах были задержаны генеральный директор команды Ольга Коновалова и спортивный директор Павел Худяков.

Не смог удержаться на плаву и «Тосно». Коллектив в 2018 году выиграл Кубок России, но практически сразу после этого ему было отказано в получении лицензии на участие в первенстве ФНЛ. Потенциальные инвесторы не захотели вкладывать деньги в команду.

В том же сезоне распался «Амкар», хотя пермяки заняли 13-ю строчку в турнирной таблице РПЛ, а затем сохранили место в элите через стыковые матчи. Однако в 2021 году клуб был возрождён и уже провёл сезон в ПФЛ.