Власти Томской области готовы найти финансирование для школы ФК «Томь»

В администрации Томской области заявили о готовности найти финансирование для спортивной школы при футбольном клубе «Томь».

«При необходимости администрация найдёт финансирование для работы спортивной школы при «Томи»: дети продолжат заниматься, тренеров трудоустроят», — приводит слова пресс-службы администрации Томской области ТАСС.

Там также отметили, что школа потеряет статус футбольной академии, поскольку его получают только спортивные школы при футбольных клубах, которые играют в лиге.

В сезоне-2021/22 «Томь» заняла 14-е место в таблице ФНЛ-1 с 48 очками.

3 июля стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) отказал «Томи» в лицензии для участия в ФНЛ.

Клуб имеет возможность получить лицензию на выступления в ФНЛ-2. Решение о выдаче команде разрешения на игру в третьем по силе дивизионе будет принято 23 июня.

Ранее в РФС сообщили, что «Томи» отказали в лицензии для участия в ФНЛ.