Власти Томской области готовы найти финансирование для школы ФК «Томь»
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«При необходимости администрация найдёт финансирование для работы спортивной школы при «Томи»: дети продолжат заниматься, тренеров трудоустроят», — приводит слова пресс-службы администрации Томской области ТАСС.
Там также отметили, что школа потеряет статус футбольной академии, поскольку его получают только спортивные школы при футбольных клубах, которые играют в лиге.
В сезоне-2021/22 «Томь» заняла 14-е место в таблице ФНЛ-1 с 48 очками.
3 июля стало известно, что Российский футбольный союз (РФС) отказал «Томи» в лицензии для участия в ФНЛ.
Клуб имеет возможность получить лицензию на выступления в ФНЛ-2. Решение о выдаче команде разрешения на игру в третьем по силе дивизионе будет принято 23 июня.
Ранее в РФС сообщили, что «Томи» отказали в лицензии для участия в ФНЛ.