В ФНЛ могут изменить формат проведения чемпионата

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Медиадиректор ФНЛ Ярослав Кулемин рассказал о возможной смене формата проведения чемпионата в следующем сезоне.
В ФНЛ могут изменить формат проведения чемпионата
  • РИА Новости

«В настоящее время обсуждение формата ФНЛ на будущий сезон продолжается, у клубов есть время определиться, в пятницу, возможно, пройдёт ещё одно совещание», — приводит слова Кулемина «Чемпионат».

Он также сказал, что клубы и лига нацелены на оптимальный вариант по количеству команд и дате начала турнира. По его словам, клубы неоднократно просили о разгрузке календаря и недельном цикле подготовки, что крайне важно в такой непростой лиге, как ФНЛ.

Напомним, что три команды не прошли лицензирование ФНЛ: «Томь» (Томск), «Олимп-Долгопрудный» (Долгопрудный), «Металлург» (Липецк). Также команда «Спартак-2» прекратила своё существование.

Ранее почётный президент РФС Вячеслав Колосков заявил, что вопрос моратория на вылет из РПЛ не решается кулуарными разговорами.

 

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