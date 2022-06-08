Колосков назвал чушью обещанный мораторий на вылет из РПЛ

Почётный президент Российского футбольного союза (РФС) Вячеслав Колосков заявил, что вопрос моратория на вылет из Российской премьер-лиги (РПЛ) не решается кулуарными разговорами.

«Есть регламенты ФИФА и УЕФА, которым РФС чётко следует», — приводит слова Колоскова РИА Новости.

По его словам, в регламенте написано, что переход из одной лиги в другую по окончании сезона осуществляется исключительно по спортивному принципу.

«Вопрос моратория не был вопросом междусобойчика. Как можно кулуарно такое обсуждать? Чушь полнейшая. Это противоречит и спортивному принципу, и здравому смыслу», — заключил Колосков.

Напомним, что «Уфа» в стыковых матчах за право выступать в РПЛ уступила «Оренбургу» (3:4) и вылетела в ФНЛ. РПЛ напрямую также покинули «Рубин» и «Арсенал». «Химки» сохранили прописку в элитном дивизионе, обыграв в стыках «СКА-Хабаровск».

Исполком РФС на заседании 24 мая принял решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами.

Ранее спортивный директор «Ростова» Рыскин подтвердил обещание Хачатурянца о моратории на вылет.