Спортивный директор «Ростова» Рыскин подтвердил обещание Хачатурянца о моратории на вылет

Спортивный директор «Ростова» Алексей Рыскин заявил, что глава Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц обещал клубам ввести мораторий на вылет в прошедшем сезоне со слов главы Российского футбольного союза (РФС) Александра Дюкова.

«Я подтверждаю полностью слова Шамиля Газизова. Такие обещания нам были даны, причём со слов Александра Валерьевича Дюкова. Это озвучил Ашот Хачатурянц, который на собрании за день до исполкома сказал, что у нас есть договорённость с Дюковым, что никто не вылетает», — приводит слова Рыскина РИА Новости.

Он также подчеркнул, что команды играли и спортивный характер состязаний присутствовал, но потом позиция РФС поменялась.

Напомним, что «Уфа» в стыковых матчах за право выступать в РПЛ уступила «Оренбургу» (3:4) и вылетела в ФНЛ. РПЛ напрямую также покинули «Рубин» и «Арсенал». «Химки» сохранили прописку в элитном дивизионе, обыграв в стыках «СКА-Хабаровск».

Исполком РФС на заседании 24 мая принял решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами.

Ранее Газизов вспомнил слова президента РПЛ Ашота Хачатурянца.