Газизов: Хачатурянц в марте говорил, что вылета из РПЛ не будет

Генеральный директор «Уфы» Шамиль Газизов вспомнил слова президента Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашота Хачатурянца.

«Ашот Рафаилович в марте говорил, что вылета не будет. Я только могу поддержать руководителя «Рубина» Рустема Сайманова в том, что он говорит правду. Я отмалчиваться не могу», — заявил Газизов на пресс-конференции.

Напомним, что «Уфа» в стыковых матчах за право выступать в РПЛ уступила «Оренбургу» (3:4) и вылетела в ФНЛ. РПЛ напрямую также покинули «Рубин» и «Арсенал». «Химки» сохранили прописку в элитном дивизионе, обыграв в стыках «СКА-Хабаровск».

Исполком РФС на заседании 24 мая принял решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами.

Ранее Ашот Хачатурянц подвёл итоги сезона-2021/22 в РПЛ.