Хачатурянц: сезон РПЛ заканчивается на высокой позитивной ноте

Президент Российской премьер-лиги (РПЛ) Ашот Хачатурянц подвёл итоги сезона-2021/22 в чемпионате страны.

«В финале Кубка России была поставлена яркая эмоциональная точка: полный стадион, реакции болельщиков, драма в игре. Болельщики своим присутствием проголосовали за футбол. Плюс стыковые матчи за право участия в РПЛ прошли драматично, такой сценарий специально не придумаешь. Сезон заканчивается на высокой позитивной ноте», — цитирует Хачатурянца сайт РПЛ.

Напомним, что по итогам сезона-2021/22 «Зенит» в четвёртый раз подряд завоевал чемпионство РПЛ. На второй позиции финишировал «Сочи», тройку лучших замкнуло «Динамо».

В финале Кубка России «Спартак» обыграл «Динамо» со счётом 2:1. Таким образом, красно-белые выиграли Кубок России впервые с 2003 года.

Также исполком РФС на заседании 24 мая принял решение сохранить действующий формат РПЛ с 16 командами.

Ранее Хачатурянц рассказал, что с досадой воспринял решение Сандро Шварца покинуть «Динамо».