Уроки бокса Загитовой, призыв Кондратюка в армию и выбор Транькова: что обсуждают в мире фигурного катания

Алина Загитова получила престижную премию и начала заниматься боксом, а Виктория Синицина выложила фото под дождём с Мальдивских островов и призналась, что с детства любит плавать. Марка Кондратюка призвали служить в спортивную роту ЦСКА, а Анна Щербакова готовится сдавать выпускные экзамены. Алёна Косторная заявила, что во время пандемии была близка к завершению карьеры, а Максим Траньков задумался о смене тренерской профессии. Что обсуждают в мире фигурного катания — в материале RT.

Загитова в боксёрских перчатках

Алина Загитова весьма активно проводит межсезонье. По возвращении из отпуска она опровергла слухи о своём отчислении из университета. Напомним, в конце апреля в СМИ появилась информация, якобы фигуристка накопила хвостов в РАНХиГС, где учится на факультете журналистики по программе «Продюсирование и культурная политика».

«Ребят, я просто не знаю, как я снова оказалась в универе, ведь говорят, что я отчислена. Не знаю вообще, как так получилось. Нет, я не забирала свои документы, это я вам заранее говорю», — с юмором написала Алина у себя в Telegram-канале.

А спустя несколько дней она удивила поклонников, опубликовав видеоролик со своих занятий… боксом. «На всякий случай», — объяснила свой выбор олимпийская чемпионка. Порыв Загитовой оценил даже бывший чемпион WBC Григорий Дрозд.

«Хорошо, что она выбрала для себя такой динамичный вид спорта, как бокс. Могу только пожелать удачи в развитии и в обретении боксёрских навыков. Приятно видеть звезду фигурного катания в боксёрских перчатках, — цитирует Дрозда «Матч ТВ».

Кроме того, на минувшей неделе Алина побывала на церемонии вручения премии First Ladies Awards Russia, где удостоилась награды в номинации Lady Brilliance. Олимпийская чемпионка надела белое атласное платье, которое дополнила серьгами-кольцами и клатчем на цепочке.

«Я не так часто бываю на подобных мероприятиях, но мимо этого пройти не смогла! Мне кажется, что здесь были упомянуты очень важные в обществе темы, и, конечно, особенно приятным стало то, что все номинации создавались и подбирались индивидуально под каждого участника», — поделилась фигуристка.

Кроме того, Алина встретилась с участниками своего фан-клуба TeamZagitova, которые поздравили её с прошедшим днём рождения — 18 мая спортсменке исполнилось 20 лет. Организованный праздник привёл девушку в восторг. Она призналась, что в её жизни ещё не было такого необычного поздравления.

«Всё так продуманно и символично. А бабочки — это просто восторг, такие красивые! Ещё раз огромное спасибо вам всем. Вы продлили мой праздник», — написала Загитова.

Любовь Синициной к воде

Заключительные дни отпуска Виктории Синициной и Никиты Кацалапова на Мальдивах немного испортила погода. 28 мая фигуристка опубликовала видео, где она сидит на пляже под зонтиком — но прячется вовсе не от солнца, а от дождя.

«Ха-ха-ха», — прокомментировала ролик олимпийская чемпионка.

Виктория также рассказала о своей любви к водным видам спорта. Больше всего, как оказалось, ей нравится сёрфинг, а во время одной из поездок на Бали она даже начинала серьёзно тренироваться. Кроме того, Синицина любит гонять на гидроцикле и вообще обожает воду с того момента, как в раннем детстве научилась плавать.

«Не помню сколько мне было лет, но точно мелкая ещё была. Вроде мне тогда надели нарукавники, а может и без них была. Точно не помню. Папа стоял в воде и поддерживал за живот. В какой-то момент я поняла принцип — и всё, случилась любовь», — написала спортсменка в Telegram-канале.

Предаться своим любимым занятиям фигуристке удаётся нечасто: полноценный отпуск возможен лишь раз в году. По возвращении с Мальдив Виктория собирается сесть на диету, ведь на отдыхе позволила себе расслабиться.

«Но не подумайте, что я весь отдых питаюсь только запрещёнкой. Я ем много морепродуктов и местные фрукты. Но всё равно питание в других странах непривычное, поэтому потом нужно восстанавливать ЖКТ», — поделилась фигуристка.

Кондратюк в армии

Пока коллеги по сборной ещё наслаждаются отпуском, Марк Кондратюк отдаёт долг родине, и вовсе не на арене. Олимпийского чемпиона Пекина призвали в армию: срочную службу он будет проходить в спортивной роте ЦСКА в Балашихе.

В первую неделю рядовые пройдут «курс молодого бойца» — занятия по тактической, огневой и инженерной подготовке. А 4 июня на площади Славы в Самаре состоится торжественная церемония приведения к присяге военнослужащих всех пяти спортивных рот ЦСКА.

Интересно, что всего за неделю до призыва фигурист побывал в городе на Волге вместе с Артуром Даниеляном. Он опубликовал в своём Telegram-канале атмосферное фото, подписав его «Самарский сёрфинг».

Карантин Косторной

Алёна Косторная дала большое интервью радио «Первое Спортивное», в котором рассказала о совместной работе с Этери Тутберидзе, полученном на тренировке переломе руки, а также мыслях о завершении карьеры.

«Наверное, у меня был один такой момент, когда я говорила: всё, заканчиваю точно. Это было во время карантина. Мы сидели, столько времени прошло, я думала, что не смогу восстановиться.

У меня была депрессия, ещё и никуда не сходить, сидишь в четырёх стенах. Я уже искала школы с уклоном на те предметы, что мне были нужны. Когда мне сказали, что мы выходим в Новогорск через три дня, я сидела и думала: а зачем мне это надо всё сейчас? Ну ничего, вышла, вроде неплохо всё было», — вспомнила экс-чемпионка Европы.

Она призналась, что от сидения дома в какой-то момент максимально обленилась, а мысли о двухразовых тренировках вызывали ужас.

«В начале карантина говорила, что мне нужно держать себя в форме, в середине была уже поспокойнее, а под конец думала: а мне в принципе нравится учиться, получать новые знания. Так что за карантин я успела перегореть, загореться, обратно перегореть, выйти на лёд и снова загореться желанием», — заявила Косторная.

Экзамены Щербаковой

А Анна Щербакова тем временем готовится к сдаче единого госэкзамена. Она занимается как сама, так и с репетиторами, а сдавать будет русский язык, математику и биологию. После этого олимпийская чемпионка планирует поступать в РГУФК на тренерский факультет. При этом она признаётся, что, возможно, тренерская профессия будет не единственной, которую она получит.

«Это не то чтобы моя мечта или цель, но мне это интересно. И, конечно, пока я хочу продолжать карьеру в спорте, очень тяжело это совмещать с учёбой в другом вузе. Пока у меня такой возможности нет. Я ещё не готова заканчивать с фигурным катанием. Во-вторых, ещё не знаю, что мне интересно в жизни, кроме спорта. Надеюсь, что сейчас у меня будет больше времени оглядеться вокруг, и я пойму, чем бы ещё хотела заниматься. Но пока у меня даже просто не было выбора между тренером и кем-то ещё», — поделилась фигуристка.

Медведева за Полярным кругом

Евгения Медведева рассказала, какие истории её вдохновляют: в которых герой идёт к цели и не останавливается ни перед какими сложностями на своём пути.

«Верю, что такие книги и фильмы помогли сформироваться и моему характеру. Недаром же ещё Высоцкий пел: «Значит, нужные книги ты в детстве читал». В последние годы я в свободное время полюбила смотреть сериалы. Особенно цепляют истории, конечно, связанные со спортом и преодолением себя», — написала двукратная чемпионка мира в своём Telegram-канале.

Кроме того, на днях фигуристка приняла участие в церемонии открытия международного турнира по кёрлингу в городе Дудинке Красноярского края. На неё произвели огромное впечатление местные пейзажи и вид Енисея. Спортсменка поблагодарила местных жителей за гостеприимство и рассказала о своей главной мотивации.

«Публика очень тёплая. Видно, что они нас долго ждали. Есть даже совсем маленькие мальчики и девочки. Надеюсь, сегодняшнее мероприятие послужит для них спортивным вдохновением и их имена мы услышим на самых крутых аренах. Ради чего катаюсь? Ради любви! Любовь правит миром! И не только фигурным катанием», — заявила Евгения.

Кроме того, спортсменка не забывает радовать подписчиков в соцсетях красивыми фотографиями. На этот раз она поделилась подборкой снимков с гастролей.

Мысли Транькова о будущем

Максим Траньков оказался на распутье: продолжать тренерскую карьеру или попробовать себя в чём-то другом. Последние несколько лет он работал с Евгенией Тарасовой и Владимиром Морозовым, которые завоевали на Играх в Пекине серебряные медали в соревнованиях пар.

«Сезон был очень тяжёлый, я полностью выхолощен. Поэтому сейчас мне надо понять, хочу я дальше быть тренером или нужно что-то поменять. К тому же у меня ведь Женя с Вовой — единственная пара, и, когда они закончат, никого не останется из собственных учеников. Это тоже накладывает свой отпечаток», — цитирует специалиста «Матч ТВ».

Одним из факторов, которые будут влиять на его решение, станет календарь соревнований. По словам Транькова, он не будет нужен спортсменам для участия в этапах Кубка России.

«Мы ждём решения ISU, от него тоже будет многое зависеть. Потому что ездить на международные старты — чемпионаты мира и Европы — это совершенно другой уровень мотивации», — поделился двукратный олимпийский чемпион.

А между тем сыну Транькова и Татьяны Волосожар Теодору исполнился годик. Фигуристка поделилась в своём Telegram-канале фотографиями с малышом.

«Время мчится так быстро! А ты растёшь даже не по часам, а по минутам. У тебя уже есть очаровательная привычка: ты умеешь брать руку в замочек, переплетая пальчики, и все вокруг сразу тают. А как ты улыбаешься, а танцуешь! Огромное счастье, что ты есть. Мы с папой любим тебя до луны и обратно», — подписала снимки Волосожар.