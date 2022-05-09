«Гордимся, любим и всегда будем помнить»: российские спортсмены побывали на параде Победы и почтили память погибших

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный принял участие в параде Победы на Красной площади: он возглавил расчёт военно-патриотического движения «Юнармия». Победители Игр в Пекине и Токио Виктория Синицина, Никита Кацалапов, Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова, а также шахматист Сергей Карякин присутствовали среди почётных гостей на трибуне. А в социальных сетях бывшие и действующие атлеты поделились воспоминаниями о своих предках, участвовавших в Великой Отечественной войне.

Прославленные российские спортсмены не могли остаться в стороне от празднования 77-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Многие из них были приглашены на парад в Москве в качестве зрителей, а олимпийский чемпион Токио по спортивной гимнастике Никита Нагорный принял участие непосредственно в проходе по Красной площади. Спортсмен возглавил парадный расчёт военно-патриотического движения «Юнармия», в котором с декабря 2020 года занимает должность главы штаба.

После столь ответственной миссии титулованный олимпиец рассказал, что первым делом хочет позвонить своим бабушке и дедушке и поделиться с ними эмоциями.

«Когда я им сказал, что приму участие в параде Победы и буду возглавлять расчёт «Юнармии», они расплакались», — признался Нагорный.

С трибун за проходом гимнаста, а также других участников парада следили его товарищи по сборной страны, олимпийские чемпионки по спортивной гимнастике Ангелина Мельникова и Лилия Ахаимова. Последняя отметила, что испытывает невероятную гордость за друга.

«Наверное, впервые возглавляет парадный расчёт олимпийский чемпион! С Днём Великой Победы! Спасибо за жизнь!» — написала гимнастка в соцсетях.

Также среди приглашённых были олимпийские чемпионы по фигурному катанию Виктория Синицина и Никита Кацалапов. Спортсменка призналась, что парад Победы вызвал у неё особые эмоции, которые сложно выразить словами.

«Какое-то непередаваемое ощущение видеть всё вживую!» — написала Виктория в своём Telegram-канале.

Также она поделилась рассказом о троих родственниках, принимавших участие в Великой Отечественной. Прадед Синициной служил на Карельском фронте, был членом высшего офицерского состава, награждён орденом Отечественной войны II степени. А двоюродные дедушки пропали без вести в разные годы Второй мировой.

«Двое из трёх так и не успели увидеть жизнь, познать счастье своей семьи. Не увидели мир в лучшем его виде. Но моя семья будет о них помнить всегда», — подчеркнула фигуристка.

Спортсмены также приняли участие в шествии «Бессмертного полка».

«Сегодня великий день. С каждым годом остаётся всё меньше тех, кому мы лично можем сказать за него спасибо. В моей семье пять ветеранов. К сожалению, у меня сохранились фотографии только некоторых из них. Друзья, давайте ценить тех, кто рядом с нами, и то, что у нас есть. Скажем спасибо всем, кто совершил этот великий подвиг», — написал Кацалапов в своём Telegram-канале.

Также среди зрителей торжественного мероприятия были двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов и гроссмейстер Сергей Карякин. Шахматист подчеркнул, что День Победы для него — особый праздник.

«Поздравляю всех ветеранов, всех россиян. Мне очень приятно, что меня пригласили. Вспоминаю, как я общался со своим дедом, который мне рассказывал о войне. Парад был великолепный, испытал отличные эмоции», — цитирует Карякина ТАСС.

«Матч ТВ» подготовил к празднованию трогательный ролик, на котором российские спортсмены исполняют песню Булата Окуджавы «Нам нужна одна победа».

Запись прошла в столичных «Лужниках». В ней приняли участие гандболисты «Чеховских медведей», боксёры Роман Андреев и Светлана Кулакова, женская сборная по мини-футболу, члены национальной команды по регби, боец ММА Дмитрий Бикрёв, олимпийские чемпионки по гандболу Екатерина Ильина и Дарья Дмитриева, олимпийская чемпионка по прыжкам в высоту Анна Чичерова, а также члены сборной России по художественной гимнастике.

В День Победы спортсмены и тренеры опубликовали в социальных сетях множество поздравлений и воспоминаний о том, как их семью коснулась Великая Отечественная. Так, Елена Веснина рассказала о своём прадеде, который погиб в 1942 году.

«Моему дедушке Толе тогда было три года. Это праздник со слезами на глазах. Низкий поклон вам, ветераны!» — написала теннисистка.

Татьяна Волосожар также вспомнила о своём прадеде, который воевал в артиллерийском полку. В феврале 1945-го в Польше он был ранен в ногу и покинул фронт.

«Гордимся, любим и всегда будем помнить. Сегодня желаю только одного: пусть будет мирное небо над головой детей и взрослых во всём мире. С остальным справимся», — подписала фото олимпийская чемпионка.

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К ветеранам обратился полузащитник «Химок» Денис Глушаков, поблагодаривший их за свершённый подвиг и пожелавший здоровья и долгих счастливых лет жизни. «Спасибо за всё, что вы сделали для потомков, за то, что молодое поколение может равняться на вас, гордиться вами», — написал футболист.

Татьяна Навка почтила память своего дедушки, который был ранен в марте 1942 года, участвовал в освобождении Севастополя. Она подчеркнула, что 9 Мая — день памяти единой победы советского народа, который, невзирая на разные национальности, культуру и веру, объединился в борьбе с фашизмом.

«Нам, потомкам того героического народа, необходимо помнить, знать и передавать из поколения в поколение память о том великом подвиге, который совершили наши бабушки, дедушки, прабабушки и прадедушки во время Второй мировой войны», — написала бывшая фигуристка.

Майя Хромых также высказала благодарность участникам Великой Отечественной: «За синее небо над головой, за то, что отдали свою молодость и отважно боролись за нашу Родину».

«Горжусь тем, что родилась в сильной и великой стране. Вечная память...» — написала юная фигуристка.