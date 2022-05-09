Нагорный: бабушка и дедушка расплакались, когда узнали о моём участии в параде Победы

Олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный поделился эмоциями от участия в военном параде на Красной площади в Москве в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

«Сейчас хочу позвонить своим бабушке и дедушке. Когда я им сказал, что приму участие в параде Победы, они расплакались. Мой проход? Ну это будут судить зрители, за себя могу сказать, что я старался», — цитирует Нагорного ТАСС.

25-летний гимнаст возглавил парадный расчёт военно-патриотического движения «Юнармия».

Нагорный является победителем летней Олимпиады 2020 года в Токио в командном многоборье.

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