Нагорный: бабушка и дедушка расплакались, когда узнали о моём участии в параде Победы
- РИА Новости
«Сейчас хочу позвонить своим бабушке и дедушке. Когда я им сказал, что приму участие в параде Победы, они расплакались. Мой проход? Ну это будут судить зрители, за себя могу сказать, что я старался», — цитирует Нагорного ТАСС.
25-летний гимнаст возглавил парадный расчёт военно-патриотического движения «Юнармия».
Нагорный является победителем летней Олимпиады 2020 года в Токио в командном многоборье.
Ранее сообщалось, что сёстры Аверины не планируют менять спортивное гражданство.