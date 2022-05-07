Сёстры Аверины не планируют менять спортивное гражданство

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Российские гимнастки Арина и Дина Аверины сообщили о том, что не намерены менять спортивное гражданство.
Сёстры Аверины не планируют менять спортивное гражданство
  • AP
  • © Tamas Kovacs

«Вопрос со сменой гражданства мы не обсуждаем. Менять мы его 100% не будем», — приводит слова Авериных Sport24.

Они также рассказали, что отмена международных турниров дала им возможность проводить мастер-классы в городах России.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета. Это же коснулось и гимнасток.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала высказывание главы МОК Томаса Баха об отстранении российских спортсменов.

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