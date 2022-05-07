Сёстры Аверины не планируют менять спортивное гражданство

Российские гимнастки Арина и Дина Аверины сообщили о том, что не намерены менять спортивное гражданство.

«Вопрос со сменой гражданства мы не обсуждаем. Менять мы его 100% не будем», — приводит слова Авериных Sport24.

Они также рассказали, что отмена международных турниров дала им возможность проводить мастер-классы в городах России.

Международный олимпийский комитет (МОК) рекомендовал не допускать российских спортсменов к участию в соревнованиях из-за ситуации на Украине. Подавляющее большинство международных спортивных федераций последовали совету комитета. Это же коснулось и гимнасток.

Ранее президент Всероссийской федерации художественной гимнастики (ВФХГ) Ирина Винер-Усманова прокомментировала высказывание главы МОК Томаса Баха об отстранении российских спортсменов.