Шахматист Карякин назвал великолепным парад Победы на Красной площади

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Российский шахматист Сергей Карякин рассказал, что парад Победы на Красной площади в Москве в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне был великолепным.
Шахматист Карякин назвал великолепным парад Победы на Красной площади
  • AP

«Для меня это особо значимый день», — цитирует Карякина ТАСС.  

Он также поздравил всех ветеранов и россиян с Днём Победы, добавив, что ему приятно было получить приглашение на праздничное мероприятие.

«Вспоминаю, как я общался со своим дедом, который мне рассказывал про войну. Парад был великолепный, испытал отличные эмоции», — заключил Карякин.

Помимо Карякина, парад посетили в том числе двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный. 25-летний гимнаст возглавил парадный расчёт военно-патриотического движения «Юнармия». 

Ранее сообщалось, что Власов испытал чувство гордости от присутствия на параде Победы.

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