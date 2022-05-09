Шахматист Карякин назвал великолепным парад Победы на Красной площади
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«Для меня это особо значимый день», — цитирует Карякина ТАСС.
Он также поздравил всех ветеранов и россиян с Днём Победы, добавив, что ему приятно было получить приглашение на праздничное мероприятие.
«Вспоминаю, как я общался со своим дедом, который мне рассказывал про войну. Парад был великолепный, испытал отличные эмоции», — заключил Карякин.
Помимо Карякина, парад посетили в том числе двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов и олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный. 25-летний гимнаст возглавил парадный расчёт военно-патриотического движения «Юнармия».
Ранее сообщалось, что Власов испытал чувство гордости от присутствия на параде Победы.