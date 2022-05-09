Борец Власов рассказал, что испытал чувство гордости от присутствия на параде Победы

Двукратный олимпийский чемпион по греко-римской борьбе Роман Власов признался, что испытывает гордость и счастье от присутствия на параде Победы на Красной площади в Москве в честь 77-й годовщины победы в Великой Отечественной войне.

«Самые возвышенные чувства — гордости, огромной радости. Сегодня великий день — праздник Победы», — приводит слова Власова ТАСС.

Он также подчеркнул, что для него большая честь присутствовать на праздничном мероприятии и увидеть парад вживую.

«Огромная гордость, радость и счастье, что мы здесь сегодня это увидели», — заключил спортсмен.

Власов вместе с олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Мусой Евлоевым присутствовали на параде Победы.

Ранее олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный поделился эмоциями от участия в военном параде на Красной площади в Москве.