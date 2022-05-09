Борец Власов рассказал, что испытал чувство гордости от присутствия на параде Победы
- РИА Новости
«Самые возвышенные чувства — гордости, огромной радости. Сегодня великий день — праздник Победы», — приводит слова Власова ТАСС.
Он также подчеркнул, что для него большая честь присутствовать на праздничном мероприятии и увидеть парад вживую.
«Огромная гордость, радость и счастье, что мы здесь сегодня это увидели», — заключил спортсмен.
Власов вместе с олимпийским чемпионом по греко-римской борьбе Мусой Евлоевым присутствовали на параде Победы.
Ранее олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Никита Нагорный поделился эмоциями от участия в военном параде на Красной площади в Москве.