Попова заявила, что почти все заболевшие «омикроном» в ЮАР не имели иммунитета

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Почти все инфицированные штаммом коронавируса «омикрон» в ЮАР не имели иммунитета против COVID-19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Попова заявила, что почти все заболевшие «омикроном» в ЮАР не имели иммунитета
  • AP

«На сегодняшний день мы понимаем, что среди заболевших и тяжелоболеющих в ЮАР практически все люди непривитые, люди без иммунитета и люди, которые имеют тяжёлые сопутствующие заболевания и тяжёлые формы», — приводит РИА Новости её слова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее президент России Владимир Путин, ссылаясь на данные исследования института имени Гамалеи, отметил, что вакцина «Спутник V» нейтрализует омикрон-штамм коронавируса.

Эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов рассказал, что с момента появления «омикрона» прошёл месяц, поэтому прогнозы о его распространении пока сильно разнятся.

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