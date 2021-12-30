Попова заявила, что почти все заболевшие «омикроном» в ЮАР не имели иммунитета

Почти все инфицированные штаммом коронавируса «омикрон» в ЮАР не имели иммунитета против COVID-19. Об этом сообщила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На сегодняшний день мы понимаем, что среди заболевших и тяжелоболеющих в ЮАР практически все люди непривитые, люди без иммунитета и люди, которые имеют тяжёлые сопутствующие заболевания и тяжёлые формы», — приводит РИА Новости её слова в эфире телеканала «Россия 24».

Ранее президент России Владимир Путин, ссылаясь на данные исследования института имени Гамалеи, отметил, что вакцина «Спутник V» нейтрализует омикрон-штамм коронавируса.

Эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов рассказал, что с момента появления «омикрона» прошёл месяц, поэтому прогнозы о его распространении пока сильно разнятся.