В Роспотребнадзоре сообщили о применении российской системы на выявление «омикрона»

В России применяется отечественная тест-система на выявление штамма коронавируса «омикрон». Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.

«На «омикрон» буквально за неделю сделали коллеги тест-систему, тоже независимо наш институт в Санкт-Петербурге и в Москве, сегодня мы уже первый скрининг проводим тест-системами для ПЦР-диагностики», — приводит РИА Новости её слова в эфире канала «Россия 24».

Ранее президент России Владимир Путин, ссылаясь на данные исследования института им. Гамалеи, отметил, что вакцина «Спутник V» нейтрализует омикрон-штамм коронавируса.

Эксперт по биологической безопасности Николай Дурманов рассказал, что с момента появления «омикрона» прошёл месяц, поэтому прогнозы о его распространении пока сильно разнятся.