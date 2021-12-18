Британские учёные назвали новый признак инфицирования омикрон-штаммом коронавируса

Учёные назвали потерю аппетита одним из симптомов инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.

Как сообщает британская газета Daily Express, к необычным симптомам учёные также отнесли когнитивную дисфункцию, а наиболее распространёнными стали насморк, головная боль, утомляемость, чихание и боль в горле.

При этом, по словам учёных, на «классические» проявления COVID-19, такие как температура, кашель и потеря обоняния, жаловались только 50% заболевших новым штаммом.

По данным на 18 декабря, в Великобритании зафиксировали более 10 тысяч случаев инфицирования омикроном за прошедшие сутки — это втрое больше, чем было выявлено накануне (3201 случай).

Таким образом, общее число случаев заболевания, вызванных новым штаммом, в Великобритании достигло 24 968.

Ранее мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение в связи с резким ростом числа случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.