В Великобритании зафиксировали более 10 тысяч случаев «омикрона» за сутки
- AP
Как сообщает Sky News, за сутки зафиксировано 10 059 случаев омикрон-штамма, что втрое больше, чем было выявлено накануне (3201 случай).
Таким образом, общее число случаев заболевания, вызванных новым штаммом, в Великобритании достигло 24 968.
Всего от «омикрона» в Великобритании скончались семь человек.
Ранее мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение в связи с резким ростом числа случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.