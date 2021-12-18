В Великобритании зафиксировали более 10 тысяч случаев «омикрона» за сутки

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В Великобритании зафиксировали более 10 тысяч случаев инфицирования штаммом коронавируса «омикрон» за прошедшие сутки.
В Великобритании зафиксировали более 10 тысяч случаев «омикрона» за сутки
  • AP

Как сообщает Sky News, за сутки зафиксировано 10 059 случаев омикрон-штамма, что втрое больше, чем было выявлено накануне (3201 случай).

Таким образом, общее число случаев заболевания, вызванных новым штаммом, в Великобритании достигло 24 968.

Всего от «омикрона» в Великобритании скончались семь человек.

Ранее мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение в связи с резким ростом числа случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.

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