В Великобритании зафиксировали более 10 тысяч случаев «омикрона» за сутки

В Великобритании зафиксировали более 10 тысяч случаев инфицирования штаммом коронавируса «омикрон» за прошедшие сутки.

Как сообщает Sky News, за сутки зафиксировано 10 059 случаев омикрон-штамма, что втрое больше, чем было выявлено накануне (3201 случай).

Таким образом, общее число случаев заболевания, вызванных новым штаммом, в Великобритании достигло 24 968.

Всего от «омикрона» в Великобритании скончались семь человек.

Ранее мэр Лондона Садик Хан объявил чрезвычайное положение в связи с резким ростом числа случаев инфицирования омикрон-штаммом коронавируса.