Политический обозреватель рассказал о мотивах пытающихся запретить RT DE

Политический обозреватель Патрик Хеннигсен в эфире RT рассказал о мотивах тех, кто пытается запретить RT DE.

«В конечном итоге нужно понимать, что это не просто информационная война, это ещё и война за доверие. RT, как правило, пользуется популярностью на зарубежных рынках, и тому есть несколько причин. Наиболее очевидная состоит в том, что у телеканала несколько иной стиль освещения событий и преподнесения новостных материалов и документальных фильмов», — отметил он.

По его словам, канал привлекает зрителей, достаточно лишь взглянуть на популярность YouTube-канала RT на немецком, который «Google бесцеремонно заблокировал на своей платформе без какой-либо реальной причины».

«Так что идёт война за доверие, и, мне кажется, из геополитических, точнее, более общих политических соображений, они хотят сбить Россию с пути использования «мягкой силы», столь важного с точки зрения донесения своей позиции как государства, как культуры и [укрепления] своей политической легитимности на международной арене», — заключил Хеннигсен.

Ранее заместитель главного редактора RT Анна Белкина прокомментировала сообщения о том, что немецкий медиарегулятор начал расследование в отношении телеканала по подозрению в якобы нарушении правил вещания в Германии.

В пресс-службе телеканала RT назвали непорядочными действия главы европейского органа по надзору за СМИ Тобиаса Шмида, который оспорил законность вещания RT в Германии и заявил, что о канале «позаботятся».

16 декабря RT запустил новый круглосуточный новостной канал на немецком языке — RT DE, который в прямом эфире транслирует новости, ток-шоу и документальные фильмы.

Вскоре после запуска YouTube удалил аккаунт нового канала RT DE — RT auf Sendung. В Google заявили, что канал удалён из-за якобы нарушения условий пользования платформой, а именно — из-за обхода уже введённых ограничений.