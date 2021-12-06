Биолог Баранова рассказала, стоит ли опасаться омикрон-штамма коронавируса

Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала в стриме RT «Летучка», стоит ли волноваться из-за штамма коронавируса «омикрон».

«Стоит ли волноваться? Ну вообще, на прошлой неделе я всем рассказывала, что сейчас у человечества есть такая возможность чашку чая попить, прежде чем на пожар бежать», — сказала биолог.

Она отметила, что пока от учёных не поступили новые данные по нейтрализации этим штаммом антител и по возможным тяжёлым случаям заболевания «вообще волноваться не стоило». Баранова рассказала, что новые данные ожидаются на текущей неделе.

По её словам, новости ближайших дней покажут, стоит ли в дальнейшем волноваться из-за этого штамма.

Ранее лаборатории Роспотребнадзора перешли на усиленный режим работы из-за омикрон-штамма.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса.

Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».