Биолог Баранова рассказала, стоит ли опасаться омикрон-штамма коронавируса

Короткая ссылка
Профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона (США) Анча Баранова рассказала в стриме RT «Летучка», стоит ли волноваться из-за штамма коронавируса «омикрон».

«Стоит ли волноваться? Ну вообще, на прошлой неделе я всем рассказывала, что сейчас у человечества есть такая возможность чашку чая попить, прежде чем на пожар бежать», — сказала биолог.

Она отметила, что пока от учёных не поступили новые данные по нейтрализации этим штаммом антител и по возможным тяжёлым случаям заболевания «вообще волноваться не стоило». Баранова рассказала, что новые данные ожидаются на текущей неделе.

По её словам, новости ближайших дней покажут, стоит ли в дальнейшем волноваться из-за этого штамма.

Ранее лаборатории Роспотребнадзора перешли на усиленный режим работы из-за омикрон-штамма.

25 ноября стало известно, что учёные выявили в Ботсване, ЮАР и Гонконге новый штамм коронавируса.

Позднее его обозначили греческой буквой «омикрон».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить